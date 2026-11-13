Ukraine und Russland: Opfer nach Gesprächen in Abu Dhabi

Neue schwere Angriffe und Tote in Odessa und Wolgograd nach Waffenstillstandsverhandlungen. Austausch von Kriegsgefangenen in Abu Dhabi vereinbart, kein Waffenstillstand.

Ukraina und Russland haben nach ihren Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende neue schwere gegenseitige Angriffe und mehrere Opfer gemeldet. ARCHIV - Ein Frachter läuft aus dem Hafen von Odessa aus. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild - Keystone/dpa/Kay Nietfeld In der südukrainischen Stadt Odessa am Schwarzen Meer wurden laut Behörden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew meldete einen Angriff auf ein Spital. Dort sei ein Mensch verletzt worden. In der russischen Grossstadt Wolgograd (früher Stalingrad) wurden vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ukrainische Medien berichteten, dass dort eine Ölraffinerie getroffen worden sei. Offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht. Bei den Toten handle es sich um vier Mitarbeiter einer Industrieanlage, teilte die Stadt mit. Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe. Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen seit fast fünf Jahren. Die vom Westen mit Milliarden und Waffen unterstützte Ukraine wehrt sich mit Gegenattacken auf Ziele im russischen Hinterland. Auf einem informellenDie Kriegsparteien verhandelten in dieser Woche erstmals nach mehr als acht Monaten unter US-Vermittlung wieder über eine Beendigung des Krieges. In Sicht ist ein Waffenstillstand aber nicht. Vereinbart wurde in Abu Dhabi bei den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch ein weiterer grosser Austausch von Kriegsgefangene.

Konkrete Opferzahlen bei neuen Angriffen

Die Eskalation der Gewalt zeigt sich deutlich an den offiziellen Opferzahlen der betroffenen Regionen. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurden laut Angaben der lokalen Behörden zwei Menschen getötet und fünf weitere bei den Angriffen verletzt. Diese Zahl belegt die unmittelbare Gefährdung der zivilen Infrastruktur in der Hafenregion.

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Auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew meldete die Stadtverwaltung einen Angriff auf ein Spital. Bei diesem Vorfall wurde ein Mensch verletzt. Die gezielte Bedrohung von Gesundheitseinrichtungen unterstreicht die Intensität der aktuellen militärischen Konflikte in den Hauptstädten beider Seiten.

Auf russischer Seite berichtete die Stadtverwaltung von Wolgograd, dass vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt wurden. Bei den Toten handle es sich um vier Mitarbeiter einer Industrieanlage, teilte die Stadt mit. Ukrainische Medien berichteten zudem, dass dort eine Ölraffinerie getroffen worden sei, was offiziell zunächst nicht bestätigt wurde.

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Strategische Dialoge in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die Kriegsparteien verhandelten in dieser Woche erstmals nach mehr als acht Monaten unter US-Vermittlung wieder über eine Beendigung des Krieges. Diese Gespräche fanden in Abu Dhabi unter Beteiligung von Vertretern beider Nationen statt und markieren einen seltenen Moment der direkten Kommunikation.

In Sicht ist ein Waffenstillstand aber nicht. Obwohl die Verhandlungen fortgesetzt wurden, gibt es derzeit keine Anzeichen für eine sofortige Pause der Kampfhandlungen. Die diplomatischen Bemühungen konzentrieren sich aktuell auf menschliche Fragen statt auf eine militärische Deeskalation.

Vereinbart wurde in Abu Dhabi bei den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch ein weiterer grosser Austausch von Kriegsgefangenen. Dies ist ein konkretes Ergebnis der Dialoge, das die menschliche Dimension des Konflikts in den Mittelpunkt stellt, ohne die politische Pattsituation zu lösen.

Langanhaltender Konflikt und internationale Einbindung

Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen seit fast fünf Jahren. Die lange Dauer des Krieges hat die Frontlinien stabilisiert, aber die Zerstörung und das menschliche Leid nehmen weiter zu.

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Die vom Westen mit Milliarden und Waffen unterstützte Ukraine wehrt sich mit Gegenattacken auf Ziele im russischen Hinterland. Diese Strategie zielt darauf ab, die logistischen und industriellen Kapazitäten des Gegners zu beeinträchtigen und politischen Druck aufzubauen.

Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe. Diese hohe Anzahl an Drohnenereignissen zeigt die Reichweite und die fortlaufende Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, Ziele tief im russischen Staatsgebiet zu treffen.