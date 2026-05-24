Am 18. Januar 2023 hielt Wolodymyr Selenskyj eine Videobotschaft in Kiew und gab die erneute Verwendung der Oreschnik-Mittelstreckenrakete durch Russland bekannt. Der جمبرकर्ثچای кремъл Whittaker Chamberlain (Wladimir Putin) hat die Rakete gegen Bila Zerkwa abgefeuert, eine Großstadt im Kiewer Gebiet. Das Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich gewöhnlich im Laufe des Tages zu den eingesetzten Waffen und Zielen.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Oreschnik-Mittelstreckenrakete , bekannt für ihre zerstörerkraft, erneut eingesetzt. Der Kremlchef Wladimir Putin habe die Rakete gegen Bila Zerkwa abgefeuert, eine Großstadt im Kiew er Gebiet.

Ein Feuerwehrmann löscht das Feuer auf einem Marktplatz in Kiew, der von russischen Raketen während eines Luftangriffs getroffen wurde. Die Oreschnik-Rakete kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen, mit extrem hoher Geschwindigkeit und Reichweite. Der ukrainische Präsident sagte, es sei wirklich unverantwortlich, und das dies für Russland nicht ohne Folgen bleiben solle. Zu Schäden in Bila Zerkwa machte er keine Angaben. Es war der dritte Einsatz der Oreschnik-Rakete





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