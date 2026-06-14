Ukraine lockt mit Rekord-Sold für Soldaten

Die Ukraine erhöht die Bezahlung ihrer Soldaten massiv, um Personalengpässe zu beheben. Infanteristen sollen zu den bestbezahlten der Welt werden, mit Monatsgehältern von bis zu 8.900 Euro im Frontdienst. Zudem werden befristete Verträge und Amnestie für Deserteure angeboten.

Die ukrainische Regierung reagiert auf akute Personalengpässe in ihren Streitkräften mit einer drastischen Erhöhung der Sold zahlungen. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew ankündigte, sollen Infanteristen künftig zu den bestbezahlten Militär spezialisten der Welt gehören.

Laut einem Bericht der österreichischen Zeitung Kurier erhalten Soldaten im Durchschnitt umgerechnet rund 5.800 Euro pro Monat. Für Einsätze an der Front sind sogar Zahlungen von bis zu 8.900 Euro vorgesehen. Der Grundsold für alle Armeeangehörigen steigt um 50 Prozent auf knapp 580 Euro monatlich. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Militärdienst finanziell attraktiver zu machen und die Zahl der Freiwilligen zu erhöhen.

Seit Kriegsbeginn hat die Ukraine hohe Verluste erlitten, und viele Soldaten sind erschöpft. Die Regierung hofft, mit den neuen Anreizen sowohl erfahrene Kämpfer zu halten als auch neue Rekruten zu gewinnen. Besonders die massiv erhöhten Frontzulagen sollen die Motivation der Truppen steigern. Die Kosten für die höheren Soldzahlungen sind erheblich, aber Präsident Selenskyj versicherte, dass die finanziellen Mittel vorhanden seien, ohne jedoch Details zur Finanzierung zu nennen.

Experten bezweifeln, ob die Ukraine die dauerhaften Mehrausgaben stemmen kann, ohne die Wirtschaft weiter zu belasten. Dennoch scheint die Regierung entschlossen, die Bezahlung der Soldaten als zentrales Instrument der Personalpolitik einzusetzen





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