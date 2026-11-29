Analysen zeigen, dass Europa aufgrund von Frustration und Wahlen Risiken eingeht. Raketen in Polen und Angriffe im Mittelmeer deuten auf neue Dynamiken hin, während die Unterstützung der Bevölkerung schwindet.

Der Krieg in der Ukraine weitet sich geografisch aus und erreicht nun direkt europäisches Territorium, was auf eine tiefgreifende Veränderung der strategischen Lage hindeutet. Laut Roland Popp von der Milak an der ETH Zürich ist diese Entwicklung das Ergebnis wachsender Frustration und Verzweiflung über den bisherigen Kriegsverlauf in den europäischen Hauptstädten. Gleichzeitig wächst die Angst vor einer möglichen ukrainischen Niederlage, was dazu führt, dass Europa bewusst größere Eskalation srisiken eingeht, um eine vollständige Niederlage Kiews zu verhindern.

Geografische Ausweitung und europäische Strategie

Die militärischen Operationen finden nun nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine statt, sondern erreichen auch den Raum des Mittelmeers, der Ostsee und Polens. Roland Popp betont, dass diese geografische Ausweitung ohne die Beteiligung oder zumindest die stillschweigende Duldung der europäischen Staaten nicht möglich wäre. Die aktuelle Dynamik wird von einer spürbaren Frustration und Verzweiflung aufseiten der Europäer getrieben, die erkennen müssen, dass die langfristige finanzielle Unterstützung für die Ukraine nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden kann.

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Wahlen und der Verlust der öffentlichen Unterstützung

Ein entscheidender Faktor für diese strategische Verschiebung ist der politische Druck, der durch wichtige Wahlen in europäischen Ländern, insbesondere in Frankreich, entsteht. Die Zeit läuft den Europäern davon, da die Unterstützungsfront im Anschluss an diese Wahlen zusammenzubrechen droht. Daher wird die Bereitschaft gestiegen sein, Risiken einzugehen, um Vladimir Putin den Eindruck zu vermitteln, dass Europa bereit ist, eigene rote Linien infrage zu stellen. Die wichtigste rote Linie war bisher der Grundsatz, sich nicht direkt an Kampfhandlungen zu beteiligen.

Raketenanschläge in Polen und Warnsignale

Die Einschläge dreier Raketen in Polen könnten als russische Warnung oder Drohung an den Westen interpretiert werden, wobei die genauen Umstände noch nicht abschließend geklärt sind. Die Ukraine nutzt polnischen und baltischen Luftraum, um Angriffe auf den Norden Russlands zu fliegen, eine Praxis, die von Polen und den baltischen Staaten zumindest indirekt toleriert und unterstützt wird. Möglicherweise bröckelt die russische Zurückhaltung gegenüber diesen Staaten, oder es handelte sich um einen Effekt elektronischer Kriegsführung und Kontrollverlusts über bestimmte Flugkörper.

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Kritik und strategische Unterschiede im Westen

Es gibt deutliche Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Führungsnationen regarding der Kriegsführung. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete die US-Kritik an der europäischen Strategie öffentlich als "ziemlich dumm", ruderte jedoch schnell wieder zurück. Einige europäische Staaten unterstützen aggressive Operationen, wie den Angriff auf feindliche Schiffe in neutralen Häfen, um Russland zu einem Kompromissfrieden zu zwingen, was in Washington auf Missfallen stoßen könnte, insbesondere mit Blick auf die Gefahr einer nuklearen Eskalation.

Unterschiedliche Wahrnehmung in der Schweiz und Deutschland

In der Schweiz ist die Unterstützung für die Ukraine weitaus geringer, und das Land ist aufgrund seiner Neutralität nicht in denselben fiskalischen Automatismus eines Krieges verwickelt. Im Gegensatz dazu spürt Deutschland die Unmittelbarkeit des Konflikts, unterhält eine Panzerbrigade in Litauen und erlebt eine starke Polarisierung in der Gesellschaft. Große Teile der Bevölkerung sind den jahrelangen Durchhalteparolen überdrüssig, und politische Kräfte, die für diese Politik stehen, verlieren bei Wahlen an Rückhalt, was die Glaubwürdigkeit der europäischen Strategie weiter untergräbt.