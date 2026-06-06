Ukraine-Krieg: Drohnenangriffe auf St. Petersburg, Putin trifft Schröder

Ukrainische Drohnen greifen St. Petersburg an, Putin trifft Schröder, und Kiew entschuldigt sich für eine Seedrohne vor Griechenland.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die jüngsten Entwicklungen zeigen eine Eskalation auch auf russischem Territorium. Am letzten Tag des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg griffen ukrainische Streitkräfte die Millionenstadt mit Drohnen an.

Gouverneur Alexander Beglow informierte die Bevölkerung über einen grossangelegten Angriff durch militärische Drohnen. Die Flugabwehr sei aktiv. Er forderte die Einwohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und nicht auf die Strasse zu gehen. Es könne zu Unterbrechungen des mobilen Internets kommen.

Der Zivilschutz sandte per SMS einen Drohnenalarm aus. Auf dem Flughafen Pulkowo gab es zeitweise keine Starts und Landungen. Im Leningrader Gebiet um St. Petersburg meldete Gouverneur Alexander Drosdenko ebenfalls Drohnenalarm. Die Flugabwehr habe 141 Drohnen abgeschossen.

In Bolschaja Ischora am Finnischen Meerbusen mussten 600 Menschen ihre Häuser verlassen, ein Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch in Kronstadt gab es Angriffe, bei denen Arsenale und Marinestützpunkte getroffen wurden, wie der ukrainische Geheimdienst SBU mitteilte. In der Region Krasnodar wurde in der Stadt Ust-Labinsk ein Öllager getroffen, rund 500 Kilometer von der Ukraine entfernt. Der SBU bezeichnete es als wichtiges Treibstofflager für die russischen Streitkräfte.

Weitere Drohnenschläge wurden aus anderen Teilen Russlands gemeldet, darunter im Gebiet um Moskau. Auch der Hafen von Mariupol im annektierten Donezk sei getroffen worden, wobei Öldepots in Brand gerieten. Mehrere Tage nach einer griechischen Protestnote entschuldigte sich das ukrainische Aussenministerium für den Fund einer sprengstoffbeladenen Seedrohne vor der Ferieninsel Lefkada im Ionischen Meer. Aussenamtssprecher Heorhij Tychyj schrieb auf X, der Vorfall sei auf die anhaltende russische Aggression zurückzuführen.

Er betonte, dass der Krieg auch eine Bedrohung für benachbarte europäische Staaten darstelle. Gleichzeitig dankte Kiew für die Unterstützung Griechenlands. Bereits im Mai hatten Fischer vor Lefkada ein etwa sechs Meter langes unbemanntes Boot mit laufendem Motor entdeckt. An Bord befanden sich rund 100 Kilogramm Sprengstoff.

Die Küstenwache machte den Sprengsatz mit einer kontrollierten Explosion unschädlich. Athen sprach in seiner Protestnote von einer Gefährdung der maritimen Sicherheit und verlangte eine offizielle Stellungnahme. Der russische Präsident Wladimir Putin traf sich nach Kreml-Angaben zu einem Vieraugengespräch mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow bestätigte das Treffen als gutes Gespräch, machte aber keine Angaben zu Inhalten oder möglichen Verhandlungen zwischen Russland und der EU.

Putin hatte Schröder kürzlich als möglichen Vermittler genannt. Der 82-Jährige ist mit dem Kremlchef befreundet und war nach seiner Regierungszeit als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig. Der Vorschlag stiess in Deutschland und anderen EU-Staaten auf Ablehnung. Auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg äusserte Putin sich auch zu einem offenen Brief von Präsident Selenskyj.

Putin sagte, Kiew habe beschlossen, eine öffentliche Debatte anzustossen, und das sei falsch. Er behauptete, der Brief enthalte Anzeichen von Unhöflichkeit





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