Ukraine greift erneut russische Ölanlagen an

Die Ukraine hat in der Nacht erneut Ölanlagen in Russland mit Drohnen angegriffen. Die Attacken richteten sich gegen ein Öllager in der Nähe von Taganrog und eine Raffinerie in Saratow. Die russische Regierung hat die Treffer teilweise bestätigt.

In der Nacht hat die Ukraine erneut Ölanlagen in Russland mit Drohnen angegriffen. Ein Öllager in der Nähe der Stadt Taganrog am Asowschen Meer und eine Raffinerie in Saratow an der Wolga wurden Ziel der Attacken, wie die Internetzeitung 'Ukrajinska Prawda' berichtete.

Russische Behörden haben die Treffer teilweise bestätigt. Die Attacke auf die Raffinerie in Saratow hat wohl schwere Folgen, wie Bilder aus dem Netz zeigen. Der Gouverneur von Saratow, Roman Bussargin, schrieb auf Telegram von Schäden an zivilen Infrastrukturobjekten, gab aber keine Details bekannt. Die Raffinerie gehört zum staatlichen Ölkonzern Rosneft, der unter der Leitung von Igor Setschin steht, einem engen Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin.

Der Gouverneur von Rostow, Juri Sljussar, bestätigte auf Telegram den Brand eines Öllagers bei Taganrog im Landkreis Matwejew-Kurgan. Die Löscharbeiten dauerten an. Das russische Militär gibt an, in der Nacht mehr als 200 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Drohnenangriffe gehören inzwischen zum Alltag des Konflikts, der von Putin vor mehr als vier Jahren befohlen wurde und von beiden Seiten eingesetzt werden





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