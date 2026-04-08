Ukraine: Düngemittelpreise gefährden Ernte – UAC warnt vor Einbußen von über 20%

Der Ukrainische Agrarrat (UAC) warnt vor erheblichen Ernteausfällen in der Ukraine aufgrund steigender Düngemittelpreise. Es drohen Devisenverluste in Milliardenhöhe. Der UAC schlägt Maßnahmen zur Stabilisierung vor.

Der Ukrainische Agrarrat (UAC) äußert ernsthafte Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Ernte in der Ukraine . Die stark gestiegenen Düngemittel preise könnten zu erheblichen Ernteausfällen führen und die landwirtschaftliche Produktion des Landes gefährden. Der stellvertretende UAC-Vorsitzende Denys Marchuk warnte vor den weitreichenden Auswirkungen dieser Preissteigerungen.

Die landwirtschaftlichen Betriebe stehen derzeit vor enormen finanziellen Herausforderungen, da sie ihre begrenzten finanziellen Ressourcen vorrangig für die laufende Aussaatkampagne einsetzen müssen. Dies führt zu einer Unsicherheit hinsichtlich der ausreichenden Nährstoffversorgung der angebauten Flächen. Viele Betriebe zögern, angesichts der unsicheren Marktlage für Getreide und Ölsaaten in teure Düngemittel zu investieren, da sie befürchten, dass die Produzentenpreise im Sommer unter ihren Produktionskosten liegen könnten. Diese Entscheidung, oder besser gesagt, die fehlende Möglichkeit, ausreichend zu düngen, könnte verheerende Folgen für die Ernte haben.\Marchuk prognostiziert, dass die diesjährige Ernte in der Ukraine aufgrund der hohen Düngerkosten um mehr als 20% geringer ausfallen könnte als ursprünglich angenommen. Diese Reduzierung hätte weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen und würde zu erheblichen Devisenverlusten in einer Größenordnung von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,6 bis 4,5 Milliarden Schweizer Franken) führen. Um diese negativen Folgen abzumildern und die Situation zu stabilisieren, schlägt der UAC konkrete Maßnahmen vor. Eine der wichtigsten Maßnahmen wäre die Wiederinbetriebnahme des Hafenwerks zur Düngemittelproduktion in Odessa, das Gas verarbeitet. Dieses Werk könnte die inländische Produktion ankurbeln und die Abhängigkeit von teuren Importen verringern. Des Weiteren wird eine Senkung der Importzölle auf Düngemittel gefordert, um das Angebot auf dem Markt zu erhöhen und die Preise zu senken. Marchuk räumt ein, dass diese Maßnahmen möglicherweise spät kommen. Dennoch betont er, dass es noch nicht zu spät ist, zu handeln und die Situation zu verbessern.\Die aktuelle Situation auf dem Düngemittelmarkt in der Ukraine ist dramatisch. Die Preise für Ammoniumnitrat und Harnstoff haben laut UAC astronomische Höhen erreicht und liegen derzeit bei etwa 40.000 UAH (760 Schweizer Franken) pro Tonne. Experten gehen davon aus, dass die Preise weiter steigen werden. Die Ursachen für die hohen Preise sind vielfältig. Neben den globalen Marktbedingungen spielen auch die komplizierte Logistik und die bestehenden Importzölle eine Rolle. Dies führt dazu, dass Düngemittel in der Ukraine teurer sind als auf dem Weltmarkt, was die Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Landwirtschaft weiter beeinträchtigt. Die Kombination aus hohen Düngemittelpreisen, der unsicheren Marktlage und den finanziellen Engpässen der Betriebe stellt eine ernsthafte Bedrohung für die diesjährige Ernte dar. Die Umsetzung der vom UAC vorgeschlagenen Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung, um die Ernte zu sichern, die wirtschaftlichen Verluste zu minimieren und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Landwirtschaft zu gewährleisten. Die Regierung und die zuständigen Behörden müssen jetzt handeln, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die landwirtschaftlichen Betriebe in dieser kritischen Situation zu unterstützen





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