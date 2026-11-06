Ukraine: Bodenmarkt-Reformen vor EU-Beitritt

Ab 13. Oktober starten die Beitrittsverhandlungen zur EU. Die Ukraine muss den Landerwerb für EU-Unternehmen öffnen und ein Eigentümer-Transparenzsystem einführen.

Am 13. Oktober beginnen die Beitrittsverhandlungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union im Cluster Binnenmarkt. Dieser Schritt rückt die Zukunft des ukrainischen Bodenmarkt es in den Fokus der politischen und wirtschaftlichen Aufmerksamkeit. Experten sind sich einig, dass die aktuellen Vorschriften den EU-Standards nicht gerecht werden.

Konflikt mit EU-Binnenmarkt

Die bestehenden Regelungen gestatten den Erwerb von Agrarflächen ausschließlich ukrainischen Bürgern sowie Unternehmen ohne ausländische Eigentümer. Diese Beschränkung widerspricht den Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes, der die Gleichbehandlung von Staatsangehörigen und Firmen verlangt. Die Ukraine wird gezwungen sein, diese Hürden im Verhandlungsprozess abzubauen.

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Digitaler Eigentümerpass gefordert

Ukrainische Experten fordern die Einführung eines digitalen Registers zur lückenlosen Identifizierung tatsächlicher Eigentümer. Dieses System soll verhindern, dass Eigentümerstrukturen ausländischer Gesellschaften intransparent bleiben. Nur mit solcher Transparenz lassen sich Missbrauch und übermäßige Landkonzentration effektiv kontrollieren.

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Vorläufiger Status seit 2021

Seit dem 1. Juli 2021 dürfen Privatpersonen in der Ukraine Land kaufen. Seit dem 1. Januar 2024 ist auch juristischen Personen der Erwerb möglich. Bis Mitte 2026 wechselten bereits mehr als eine Million Hektar den Besitzer. Ein massiver Ausverkauf ist jedoch nicht eingetreten, da über achtzig Prozent der Käufer landwirtschaftliche Produzenten sind.

Übergangsfristen und Stabilisierung

Bei den Verhandlungen sollen ausreichend lange Übergangsfristen ausgehandelt werden. In dieser Zeit müssen die Finanzierungsbedingungen für die Landwirtschaft verbessert werden. Zudem gilt es, Kostennachteile ukrainischer Betriebe gegenüber Wettbewerbern aus der EU abzubauen. Die Ukraine muss Instrumente behalten, um strategisch wichtige Flächen zu überwachen.