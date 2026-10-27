Im Jahr 2026 überwindet die Ukraine die Ernteschwankungen: Sonnenblumen, Raps, Sojabohnen und Grundgetreide erreichen neue Höchstwerte, die Exportmöglichkeiten bleiben bestehen - ein boomendes Agrarjahr für das Land.

Die Ukraine verzeichnet im aktuellen Jahr ein deutliches Aufschwung bei der Produktion von Ölsaaten, insbesondere der Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen. Landwirtschaft sminister Taras Vysotskyi informiert die Öffentlichkeit, dass das Aufkommen an Sonnenblumensaat voraussichtlich 12 Millionen Tonnen erreichen werde - ein kräftiger Anstieg von rund einem Drittel im Vergleich zu den 9 Millionen Tonnen des Vorjahres.

Die Ernte von Raps verzeichnet ebenfalls einen signifikanten Zuwachs: die Gesamtmenge ist auf 4 Millionen Tonnen hochgewachsen, was eine Steigerung von 21 % gegenüber den 3,3 Millionen Tonnen des Jahres 2023 darstellt. Die Sojabohnenernte wird im Vergleich allerdings etwas zurückgehen; während im Vorjahr etwa 5 Millionen Tonnen erfasst wurden, werden nun circa 4 Millionen Tonnen prognostiziert.

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Bereits 80 % der Sonnenblumenfläche und 85 % der Sojabohnenfläche sind im Mai abgeerntet, sodass die Gesamterträge von ca. 20 Millionen Tonnen für Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen deutlich über dem Niveau von 2025 liegen - ungefähr 16 % höher. Gleichzeitig wirkt sich das starke Aufkommen an Ölsaaten positiv auf die ukrainische Exportwirtschaft aus. Trotz der geplanten Blockade des Schwarzen Meeres bleiben die Exportwege weitgehend offen, was stabile Absatzchancen für die Ölsaaten garantiert.

Biokraftstoffe stärken die Nachfrage

Der weltweite Anstieg der Ölpreise hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Pflanzenölen zur Herstellung von Biokraftstoffen stärker denn je nachgefragt wird. Erneuerbare Energien werden immer wettbewerbsfähiger, und kürzlich begannen Biokraftstoffe in Europa zu überholen die Preisstabilität der öl‑basierten Schiffsbrennstoffe im September 2026 laut S&P Global. Diese Entwicklung stärkt die Nachfrage nach ölsaaten, die die Ukraine in hohem Maße anbaut. Neben den Ölsaaten geht die Ukraine bei den Grundgetreiden ebenfalls voran.

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Das Weizenaufkommen liegt bei etwa 25,5 Millionen Tonnen - fast 15 % höher als im Vorjahr, als wurden 22 Millionen Tonnen erfasst. Die Ackerfläche für Weizen betrug 5,11 Millionen Hektar, was zu einem durchschnittlichen Ertrag von 49,5 Tonnen pro Hektar führt. Gerste wird auf 1,48 Millionen Hektar rund 6 Millionen Tonnen produziert, ein durchschnittlicher Ertrag von 43,3 Tonnen pro Hektar, was deutlich über den 5,3 Millionen Tonnen des Vorjahres liegt.

Getreide und Mais im Überblick

Mais bleibt die wichtigste Ackerkultur, die noch im Sauberekt für die Ernte steht. Aktuell sind erst etwa 20 % der Maisfläche geerntet und die prognostizierte Basismenge von 30 Millionen Tonnen könnte aufgrund geringer Erträge möglicherweise nach unten angepasst werden. Trotzdem verzeichnet der Minister einen garantierten Ertrag von mindestens 25 Millionen Tonnen, was das höchste Niveau seit dem Jahr 2023 gibt. Insgesamt verzeichnet die Ukraine im Jahr 2026 ein deutliches Wachstum in allen Schlüsselsegmenten der Landwirtschaft.

Die robusten Ernten bei Ölsaaten, Sojabohnen und Grundgetreide sowie die positiven Marktbedingungen für Biokraftstoffe sichern die Position des Landes als bedeutender Akteur im Agrarmarkt. Trotz geopolitischer Unsicherheiten wird die Ukraine ihre Erntepotenziale nutzen, um ihre Export- und Lebensmittelversorgung zu stärken und damit ihre Wirtschaft nachhaltig zu unterstützen.