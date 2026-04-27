Ukraine bestellt israelischen Botschafter ein: Vorwürfe wegen Getreidehandel aus besetzten Gebieten

Die Ukraine hat den israelischen Botschafter einbestellt, nachdem Israel Getreide aus russisch besetzten ukrainischen Gebieten importiert haben soll. Die Vorwürfe führen zu Spannungen zwischen den beiden Ländern, während Israel die Behauptungen zurückweist und eine diplomatische Lösung sucht.

Das ukrainische Außenministerium in Kiew hat den israelischen Botschafter Michael Brodsky einbestellt, um die Vorwürfe zu besprechen, dass Israel Getreide aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine bezieht.

Die ukrainische Regierung sieht dies als Verstöße gegen internationale Normen und als Bedrohung für die bilateralen Beziehungen. Außenminister Andrij Sybiha betonte auf der Plattform X, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Israel ein großes Potenzial hätten, beide Länder zu stärken, und dass der illegale Handel mit gestohlenem ukrainischem Getreide diese Beziehungen nicht untergraben dürfe. Sybiha verwies darauf, dass trotz ukrainischer Warnungen bereits ein zweites Schiff mit gestohlenen Waren im israelischen Hafen Haifa eingetroffen sei.

Er warnte Israel erneut davor, das gestohlene Getreide anzunehmen und damit die Beziehungen zu schädigen. Israel reagierte umgehend auf die Vorwürfe. Außenminister Gideon Saar schrieb ebenfalls auf X, dass Behauptungen keine Beweise seien und dass diplomatische Beziehungen nicht in sozialen Netzwerken oder Medien geführt werden sollten. Saar betonte, dass die ukrainische Seite nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt habe und die Angelegenheit von den israelischen Behörden überprüft werde.

Die Spannungen zwischen der Ukraine und Israel spiegeln die komplexen geopolitischen Dynamiken wider. Fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets steht seit der russischen Annexion der Krim 2014 und dem Einmarsch von 2022 unter russischer Kontrolle. Die Ukraine betrachtet den Handel mit Gütern aus den besetzten Gebieten als illegal. Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, insbesondere im Kontext der russischen Präsenz im Nahen Osten.

Allerdings sorgt Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten für Spannungen. Die Situation zeigt, wie schwierig es für Israel ist, eine Balance zwischen seinen Beziehungen zu Russland und der Ukraine zu finden, insbesondere angesichts der anhaltenden Konflikte in der Region





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