Das britische Finanzministerium will die Haushaltskonsolidierung ausschließlich durch Steuererhöhungen erreichen - ein Plan, der von Ökonomen als riskant bezeichnet wird.

Das britische Finanzministerium hat am Dienstag einen Plan für die Haushaltskonsolidierung vorgestellt, der zu den ambitioniertesten unter den G7-Staaten zählt. Chief Minister John Healey will die gesamte Konsolidierung ausschließlich durch Steuererhöhungen erreichen, was von Ökonomen als Beziehung an die Grenzpunkte des Machbaren beschrieben wird. Der Plan soll das Haushaltsdefizit bis 2026 um 102 Milliarde US-Dollar senken und dem gängigen Ziel von etwa 107 Milliarden im Jahr 2026 entsprechen.

Historischer Kontext und Vergleich

Als George Osborne 2010 unter einer konservativen Regierung die Konsolidierung einleitete, war die Sparpolitik im Verhältnis 80 zu 20 zwischen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen gestaltet. Sein Vorgänger Alistair Darling hatte 66 zu 34 vorgesehen. Healys Ansatz, sich ausschließlich auf Steuern zu verlassen, markiert damit einen signifikanten Richtungswechsel, insbesondere in einer Zeit, in der die Steuerbelastung seit dem Zweiten Weltkrieg das höchste Niveau erreicht hat und gleichzeitig der Lebensstandard durch angespannten Energieschock unter Druck steht.

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Beobachtungsberichte von IWF und Keynes

Adam Slater von Oxford Economics stellte fest, dass Konsolidierungsprogramme oft eine hohe Misserfolgsquote haben, aber fiskalische Anpassungen erfolgreicher sind, wenn sie primär auf Ausgabenkürzungen setzen. Der IWF hat zudem mitgeteilt, dass die Steuerlast im Vereinigten Königreich so stark gestiegen ist, dass kaum noch Raum für zusätzliche Maßnahmen ohne Nebenwirkungen besteht. CEOs wie Paul Dales von Capital Economics bestätigen, dass eine Grenze für Belastungen besteht, die Wirtschaftswachstum nicht gefährden.

Maßnahmen und Unsicherheit

Healys Maßnahmenumfeld umfasst Steuern für Sparer, Vermieter und Banken sowie administrative Anpassungen zur direkten Abzug von Bankkonten. Die Bestimmungen werden laut Office for Budget Responsibility als stark unsicher einordnen. Während die Neuerungen kurzfristig Einnahmen generieren, etwa 2 Milliarden Pfund, droht ein Wegfall der erhöhten Bankenabgabe nach 15 Monaten. Fünf von Healys Maßnahmen werden als mit hohem Unsicherheitsgrad verbunden eingeschätzt.

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Treibende Faktoren der Steuerlast

Die steigende Steuerlast seit 2010 ist hauptsächlich auf das Einfrieren von Steuerschwellen zurückzuführen. Personen, die bei steigenden Löhnen in höhere Steuerklassen rutschen, haben bereits die Hälfte des Weges zur 40‑Prozent‑Satzstruktur zurückgelegt. Im Durchschnitt ist die Steuerbelastung von 32,7 % des BIP (1997‑2020) auf 36 % des BIP (2023) gestiegen und wird bis 2031/32 voraussichtlich 38,6 % erreichen.

Auswirkungen auf Lebensstandard und Wirtschaftswachstum

Nach Berichten der Resolution Foundation liegt nur ein Wachstumsanteil von 1,4 % bei den realen verfügbaren Haushaltseinkommen für das laufende Jahrzehnt. Das liegt vernachlässigbar im Vergleich zu den 2010er Jahren und deutet darauf hin, dass steigende Steuern und Importpreise das Einkommenswachstum stark dämpfen. Die Besteuerung der Reichen als Lösung erscheint komplizierter, da Bloomberg analysiert hat, dass die Spitzenverdienerin die Hälfte des gesamten Einkommensteueraufkommens in weniger als zwei Jahrzehnten verdoppeln.

Politische und gesellschaftliche Reaktionen

Am Donnerstag erklärte Healey, es gebe keine Pläne, die hohen Sozialausgaben bis zur nächsten Unterhauswahl 2029 zu senken. Er sei durch das Wahlversprechen, keine der vier wichtigsten Steuersätze zu erhöhen, beschränkt. Trotzdem genommen wurden administrative Anpassungen, die die Steuerlast erweitern, ohne direkte Sätze anzupassen. In Polen hindeutet dies auf einen engen Handlungsspielraum, während die Politischen Akteure, wie die Labour‑Partei, den Fokus auf soziale Ausgleichsprogrammen halten. Dennoch fordert die Evidenz des IWF, dass Finanzminister die Grenzen der Steueranpassung kennen und bei Wachstumskorruption caution nehmen.