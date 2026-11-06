Ugreen Finetrack Slim: Kartenformat-Tracker jetzt zum Bestpreis mit Magsafe

Der Ugreen Finetrack Slim im Kartenformat ist wieder im Angebot. Der iOS-Tracker mit Magsafe-Ladung und IP68-Schutz kostet aktuell nur 15,99 Euro. Details zu Funktionen und Alternativen.

Der Ugreen Finetrack Slim, ein Bluetooth-Tracker im Kartenformat, ist erneut zu einem attraktiven Preis erhältlich. Das Gerät richtet sich speziell an Nutzer von iOS-Geräten und bietet eine präzise Ortung über Apples 'Wo ist?'-Netzwerk. Mit einem aktuellen Preis von 15,99 Euro liegt der Tracker deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 24,99 Euro. Dies macht ihn zu einer kostengünstigen Lösung für den Schutz persönlicher Gegenstände im Alltag.

Preisentwicklung und Marktpositionierung des Ugreen Produkts

Die Preisentwicklung des Ugreen Finetrack Slim unterliegt regelmäßigen Schwankungen. Seit der Veröffentlichung des neuen Modells Anfang Juli war das Gerät bereits einmal für 16,99 Euro verfügbar. Zwischenzeitlich stieg der Preis wieder auf die UVP von 24,99 Euro an. Aktuell fällt der Preis jedoch wieder auf den Wert von 15,99 Euro, was ihn zur derzeit besten Gelegenheit für Käufer macht. Die Beliebtheit des Produkts zeigt sich auch auf Amazon, wo es im letzten Monat über 2.000 Mal verkauft wurde. Die Bewertungen liegen bei durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit hindeutet.

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Kabelloses Laden und technische Spezifikationen des Trackers

Ein entscheidender Vorteil des Ugreen Finetrack Slim gegenüber älteren Modellen ist die Einführung der magnetischen, kabellosen Ladefunktion. Während das Vorgängermodell noch ein spezielles Kabel benötigte, unterstützt diese neue Version sowohl den Qi-Standard als auch Magsafe. Dies erleichtert die Nutzung im Alltag erheblich, da kein separates Ladekabel mitgeführt werden muss. Ein Ladegerät ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Der integrierte Lithium-Polymer-Akku ist fest verbaut, mehrfach aufladbar und soll bei einer Ladung bis zu ein Jahr lang halten. Der Batteriestand kann jederzeit über die 'Wo ist?'-App abgerufen werden.

Schutzklasse, Lautstärke und Datensicherheit bei der Ortung

Der Tracker ist nach IP68 zertifiziert, was ihn vor Staub und Wasser schützt. Er hält laut Herstellerangaben bis zu 60 Minuten in einer Wassertiefe von einem Meter stand. Dies ist für den Einsatz bei Regen oder im normalen Alltag ausreichend, jedoch nicht für das dauerhafte Untertauchen gedacht. Für das akustische Auffinden ist ein integrierter Lautsprecher verbaut, der Alarmtöne mit einer Lautstärke von bis zu 100 Dezibel abspielt. Der Ton lässt sich sowohl über die 'Wo ist?'-App als auch per Siri auslösen. Bezüglich des Datenschutzes verweist Ugreen auf die Zertifizierung durch Apple. Die Standortdaten sind verschlüsselt, und weder Ugreen noch Dritte haben Zugriff auf diese Informationen.

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Funktionalität und Nutzerbewertungen im Vergleich zum Vorgänger

Bei über 700 Bewertungen erhielt der Ugreen Finetrack Slim eine durchschnittliche Note von 4,5 von 5 Sternen. Käufer loben insbesondere die Funktionalität, die hohe Lautstärke des Alarmtons, die hochwertige Verarbeitung und die einfache Installation. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird ebenfalls positiv bewertet. Ein möglicher Nachteil ist jedoch die Dicke des Geräts. Im Vergleich zur älteren Karte, die per Kabel aufgeladen wurde, ist dieses neue Modell etwas dicker. Für sehr dünne Geldbörsen kann dies ein wichtiger Faktor sein, den Käufer vor dem Kauf berücksichtigen sollten.

Anwendbarkeit für iOS-Nutzer und Fazit zum Ugreen Finetrack Slim

Der Ugreen Finetrack Slim ist ausschließlich mit iOS-Geräten kompatibel und funktioniert nicht mit Android oder HarmonyOS. Er verbindet sich nativ mit der 'Wo ist?'-App ohne zusätzliche Installationen. Die Anwendung ist ideal für Personen, die häufig Geldbörsen, Reisepässe, Taschen, Schlüssel oder Gepäck verlegen. Die Kombination aus kompakter Kartenform, langer Akkulaufzeit, IP68-Schutz und der nahtlosen Anbindung an das Apple-Ökosystem bietet eine praktische Lösung. Mit dem aktuellen Preis von 15,99 Euro stellt das neue kabellos ladbare Modell eine besonders interessante Option für Mitglieder des Apple-Ökosystems dar.