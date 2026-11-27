Die UEFA verlangt eine unabhängige Prüfung von Vorwürfen gegen Gianni Infantinos Wahlkampagne. Der französische Präsidentschaftskandidat Philippe Diallo tritt gegen den Amtsinhaber an.

Die UEFA fordert mediale Berichten zufolge eine umfassende und unparteiische Untersuchung der Wahlkampagne von Gianni Infantino um das Amt des FIFA -Präsidenten. Hintergrund sind schwerwiegende Vorwürfe, wonach ein hoher Funktionär des Weltverbands den niederländischen Fußballverband KNVB mit wiederholten Telefonaten unter Druck gesetzt haben soll, um Unterstützung für die Wiederwahl des Schweizer Funktionärs zu erhalten. Die europäische Dachorganisation stuft diese Vorfälle als besorgniserregend ein und sieht darin kein isoliertes Einzelfallverhalten, das dringend Aufklärung bedarf.

Druck durch wiederholte Anrufe des FIFA-Funktionärs

Gijs de Jong, der Generalsekretär des niederländischen Fußballverbands KNVB, hat in einem Podcast detaillierte Schilderungen zur Methode der Kampagne gemacht. Er berichtete, dass er während der Vorbereitungsphase zur Weltmeisterschaft in den USA täglich mehrere Anrufe von einem hochrangigen FIFA-Funktionär erhielt. Dieser forderte den KNVB auf, ein offizielles Unterstützungsschreiben für Gianni Infantino zu unterzeichnen. De Jong erklärte, dass man beim ersten Anruf noch Verständnis zeige, beim zweiten Mal sich aber genervt fühle und beim dritten Mal strikt Nein sage.

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Trotz der ablehnenden Haltung des KNVB habe der Verband dem Druck letztlich nachgegeben und das gewünschte Schreiben tatsächlich überreicht. Die UEFA hat diesen Vorfall laut dem Sender NOS als schwerwiegend kommentiert und die zuständigen Gremien der FIFA aufgefordert, diese Vorgänge sorgfältig zu prüfen. Der europäische Verband vertritt die Auffassung, dass es sich nicht um ein einmaliges Missgeschick handelt, sondern um ein systematisches Problem im Wahlkampfverlauf.

Offizielle Kandidaten und politische Machtverhältnisse

Die Positionen der möglichen Herausforderer sind nun klar definiert. Der französische Fußballverbandspräsident Philippe Diallo und der ehemalige japanische Nationalspieler Kozo Tashima wurden von Mitgliedsverbänden offiziell als Kandidaten nominiert. Sie wollen bei der Wahl am 18. März 2027 im marokkanischen Rabat gegen den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino antreten. Die Kandidaturen beider Männer unterliegen nun einer Prüfung durch die FIFA-Wahlkommission, über deren Zulassung spätestens am 18. Februar 2027 entschieden werden soll.

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Gianni Infantino gilt trotz der Kritik als klarer Favorit auf das weitere Amt. Der 56-jährige Schweizer verfügt über eine breite Machtbasis, die sich vor allem in Südamerika, Afrika und Asien konzentriert. Diese globale Unterstützungstruktur verschafft ihm im Vergleich zu seinen Herausforderern einen erheblichen strategischen Vorteil bei der anstehenden Abstimmung. Die UEFA hat Philippe Diallo einstimmig zur Kandidatur aufgefordert, nachdem der französische Verband zuvor nicht im Rennen war.

Ethische Ansprüche und historische Kontexte

Kozo Tashima, der 68 Jahre alte Ehrenpräsident des japanischen Fußballverbands und Mitglied des FIFA-Rats, begründet seine Kandidatur mit ethischen Grundsätzen. Er erklärte, er wolle das ausgeprägte ethische Bewusstsein Japans in die Führungsposition des Weltfußballs einbringen. Tashima betonte, er wolle der Welt vermitteln, wie wichtig Fairplay, Respekt und Integrität als Kernwerte des Sports sind. Seine Kandidatur zielt darauf ab, eine klare Alternative zum aktuellen Management zu bieten.

Darüber hinaus gab es im Vorfeld der Nominierungsschlacht eine überraschende Wendung, als bekannt wurde, dass der prominente Franzose Arsène Wenger nicht kandidieren wird. Stattdessen steht nun Philippe Diallo als offizieller Kandidat der UEFA-Kritiker um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin im Rennen. Dieser Schritt soll den europäischen Verbänden eine stärkere Handhabe gegen die Vorherrschaft Infantinos geben, auch wenn Tashima aufgrund seiner geringeren Reichweite keine realistischen Chancen eingeräumt werden.

Auswirkungen und nächste Verfahrensschritte

Falls die UEFA die von ihr geforderten Untersuchungen in die Wege leitet, wird dies zu erheblichen Verzögerungen und politischem Druck führen. Die UEFA fordert eine gründliche Prüfung durch unabhängige Stellen, um mögliche Verletzungen der Wahlstatuten aufzudecken. Sollte sich der Vorwurf des unzulässigen Drucks bestätigen, könnte dies die Legitimität einer eventuellen Wiederwahl Infantinos infrage stellen. Die FIFA hat die Darstellungen des KNVB bisher als haltlos zurückgewiesen.

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Die offizielle Bewerbungsfrist für die Kandidatur endete am 18. November. Neben Infantino haben sich bislang nur Philippe Diallo und Kozo Tashima formell beworben. Die Mitgliedverbände des Weltverbands werden am 18. März 2027 in Rabat abstimmen. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, wie die FIFA-Wahlkommission die Zulassung der Kandidaten prüft und ob die von der UEFA geäußerten Bedenken zu einer formellen Sanktionierung führen. Der Ausgang der Wahl bleibt trotz der aktuellen Enthüllungen aufgrund der Machtstrukturen im globalen Fußball ungewiss.