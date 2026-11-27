Die UEFA verlangt eine Untersuchung von Wahlmanipulationsvorwürfen im Kampf um das FIFA-Präsidentschaftsamt. Hintergrund sind Anrufe zugunsten von Infantino.

Im internationalen Machtkampf um die Führung des Weltfussballs hat die UEFA Medienberichten zufolge offiziell eine Untersuchung wegen angeblich unzulässigen Drucks auf den Weltverband FIFA gefordert. Der Fokus dieser Vorwürfe liegt auf der Wiederwahl des amtierenden FIFA -Präsidenten Gianni Infantino, für die er im März 2027 kandidiert. Die Europäische Fussball-Union kritisiert die gemeldeten Vorfälle als schwerwiegend und bittet die zuständigen Organe der FIFA um eine gründliche und unabhängige Aufklärung.

Schwere Vorwürfe gegen Wahlkampagne Infantino

Der Auslöser für die eskalierende Situation sind Aussagen von Gijs de Jong, dem Generalsekretär des niederländischen Fussballverbands KNVB. De Jong berichtete in einem Podcast von täglichen Anrufen eines hochrangigen Funktionärs der FIFA während der Vorbereitungsphase für die Weltmeisterschaft in den USA. Dieser Funktionär habe wiederholt Druck auf den KNVB ausgeübt, um ein formales Unterstützungsschreiben für die Kandidatur von Gianni Infantino zu erwirken.

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Laut den Schilderungen des KNVB-Chefs war der Druck so intensiv, dass nach dem dritten Anruf keine Toleranz mehr bestand. Trotz der massiven Bedenken des niederländischen Verbands wurde das geforderte Schreiben für den Schweizer Amtsinhaber letztlich doch überreicht. Die UEFA hat die Vorfälle nach Angaben des Senders NOS als "besorgniserregend" eingestuft und betonen, dass es sich nicht um isolierte Einzelfälle handle. Bereits bei einem früheren Treffen europäischer Verbandschefs in Berlin seien ähnliche Wahlkampftaktiken thematisiert worden.

Kandidatur von Philippe Diallo wird offiziell

Gegen den als Favoriten geltenden Gianni Infantino treten nun offiziell zwei Herausforderer an, nachdem die Bewerbungsfrist am 18. November verstrichen ist. Die UEFA hat den französischen Fussballverbandspräsidenten Philippe Diallo einstimmig aufgefordert, gegen Infantino anzutreten. Diallo nahm die Nominierung in einer Sitzung der FIFA-Exekutive unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin an. Seine Kandidatur soll kurz darauf vom französischen Verband FFF formell bestätigt werden.

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Zusätzlich zum französischen Vertreter hat sich auch der Japaner Kozo Tashima als Kandidat aufgestellt. Der 68-Jährige, der dem FIFA-Rat angehört und als Ehrenpräsident des japanischen Fussballverbands gilt, bewirbt sich um die höchste Position im globalen Fussball. Tashima erklärte öffentlich, er wolle das ausgeprägte ethische Bewusstsein Japans in die Führungsebene des Sports einbringen und Werte wie Fairplay, Respekt und Integrität weltweit fördern.

FIFA weist Vorwürfe als haltlos zurück

Die FIFA hat die medialen Berichte über den angeblichen Druck auf Mitgliederverbände als "haltlos" zurückgewiesen. Der Weltverband bestreitet jegliches Fehlverhalten bei den Wahlvorbereitungen. Ungeachtet dieser Dementis wird die Wahlkommission der FIFA die Kandidaturen von Philippe Diallo und Kozo Tashima einer gründlichen Prüfung unterziehen. Die Mitgliedsverbände des Weltfussballverbands haben die Überprüfung der Bewerber formell eingeleitet.

Zeitplan für die Präsidentschaftswahl in Marokko

Die definitive Abstimmung über das neue FIFA-Präsidentschaftsamt findet am 18. März 2027 während des FIFA-Kongresses in der marokkanischen Metropole Rabat statt. Bis spätestens zum 18. Februar 2027 wird die Kommission bekannt geben, ob die Kandidaturen der Herausforderer zugelassen werden. Der amtierende Präsident Gianni Infantino gilt trotz der heftigen Kritik aus Europa weiterhin als Favorit auf eine vierte Amtszeit.

Diese Einschätzung resultiert aus der breiten Machtbasis, die Infantino insbesondere in Südamerika, Afrika und Asien genießt. Während dem japanischen Kandidaten Kozo Tashima geringe reale Chancen eingeräumt werden, sieht man dem französischen Herausforderer Philippe Diallo die besten Aussichten zu, die Vorherrschaft des Schweizer Amtszeit zu beenden. Der Machtkampf zwischen der UEFA und der FIFA-Zentrale hat sich durch diese Entwicklungen weiter zugespitzt.