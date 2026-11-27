Die UEFA fordert eine unabhängige Prüfung von Vorwürfen gegen Gianni Infantino. Kandidat Philippe Diallo tritt für Europa bei der Wahl im März 2027 an.

Die Europäische Fussball-Union UEFA hat offiziell eine Untersuchung wegen angeblich unzulässigen Drucks auf Mitgliederverbände zur Wiederwahl von FIFA -Präsident Gianni Infantino gefordert. Hintergrund sind schwerwiegende Vorwürfe, die vom niederländischen Fussballverband KNVB erhoben wurden, der über persistenten Kontakt mit einem hohen FIFA -Funktionär berichtete. Die UEFA kritisierte diese Vorfälle als besorgniserregend und verlangt von den zuständigen Stellen des Weltverbands eine gründliche, unparteiische und unabhängige Aufklärung der Geschehnisse. Es handle sich nicht um isolierte Einzelfälle, sondern um ein systematisches Problem, das bereits bei jüngeren Treffen europäischer Verbandschefs in Berlin angesprochen wurde.

Unzulässiger Druck auf den KNVB

Gijs de Jong, der Generalsekretär des niederländischen Fussballverbands KNVB, hat in einem Podcast detaillierte Einblicke in die Druckmethoden gegeben. Er berichtete, dass er vor der Weltmeisterschaft in den USA täglich mehrere Anrufe eines hochrangigen FIFA-Mitarbeiters erhielt. Dieser forderte den KNVB auf, ein Unterstützungsschreiben für Gianni Infantino zu unterzeichnen. Laut de Jong war der erste Anruf noch tolerierbar, beim zweiten Mal war das Mass jedoch voll, und beim dritten Mal lehnte er diese Forderung kategorisch ab. Trotz des Widerstands reichte der KNVB das Schreiben schliesslich ein, kooperiert aber nun bei möglichen Ermittlungen.

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Kandidatenstatus und Wahlkampfstrategien

Im Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten haben sich die Positionen festgefahren und die offiziellen Kandidaturen sind nun bestätigt. Der französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima wurden von Mitgliedsverbänden offiziell als Herausforderer vorgeschlagen. Philippe Diallo wurde einstimmig von der UEFA-Konferenz aufgefordert, zu kandidieren, und hat diese Einladung angenommen. Kozo Tashima, der dem FIFA-Rat angehört, möchte Werte wie Fairplay und Integrität in die Führung des Weltfussballs einbringen. Beide wollen am 18. März 2027 in Rabat gegen den Amtsinhaber antreten.

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Formale Prüfung und Wahltermin

Die Kandidaturen von Philippe Diallo und Kozo Tashima unterliegen nun der strengen Prüfung durch die FIFA-Wahlkommission. Die Kommission muss bis spätestens zum 18. Februar 2027 eine Entscheidung darüber treffen, ob die Kandidaten zugelassen werden oder nicht. Der eigentliche Wahlgang findet dann am 18. März 2027 während des FIFA-Kongresses in der marokkanischen Metropole Rabat statt. Gianni Infantino, der 56-jährige Schweizer, ist dabei trotz massiver Kritik dank seiner breiten Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien der klare Favorit für eine vierte Amtszeit. Seine Herausforderer stehen vor der schweren Aufgabe, diese dominanten Bündnisse aufzubrechen.

Politische Ausrichtung und Kritik

Die Nominierung von Philippe Diallo markiert einen strategischen Sieg für die europäischen Kritiker um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Sie hatten lange nach einer unified Stimme gesucht, um die Vorherrschaft von Infantino zu beenden. Statt des prominenten Arsène Wenger tritt nun der französische Verbandsoberhaupt an. Dies gibt den europäischen Verbandschefs eine klare Plattform, um ihre Kritik an der Führung des Weltverbands zu artikulieren. Die UEFA betonte die volle Unterstützung für Diallo und sieht in ihm den geeigneten Kandidaten, um die Interessen Europas in der FIFA-Geschäftsführung zu vertreten. Der Fall de Jong bleibt ein zentrales Element, das die Glaubwürdigkeit des aktuellen Wahlkampfs prägt.