Detaillierte Analyse der Champions-League-Spiele: Liverpool besiegt Brügge, PSG remisiert gegen Rom, Inter gewinnt gegen Stuttgart und Barcelona siegt klar in Aserbaidschan.

Liverpool dominierte am Mittwochabend mit einem klaren 3:0-Sieg beim FC Brügge die UEFA Champions League. Der FC Brügge musste Yann Sommer eine bittere Niederlage hinnehmen, nachdem der 37-jährige Torhüter einen entscheidenden Fehler beging, der die Engländer sofort in Führung brachte. Alexander Isak nutzte diesen Fehlpass in der 13. Minute aus und legte den Grundstein für den Erfolg der Reds.

Liverpool nutzt Fehler von Yann Sommer aus

Yann Sommer zeigte nach seiner Rückkehr in die Startformation zwar zunächst Struktur, doch ein unglücklicher Fehlpass in der eigenen Hälfte änderte das Spielgeschehen schlagartig. Die Engländer reagierten blitzschnell und erhöhten den Druck auf das Brüsseler Tor kontinuierlich. Isak bestrafte die defensive Schwäche und eröffnete die Torschützenliste. Die zweite Halbzeit bestätigte die Überlegenheit von Liverpool, das die Partie technisch und taktisch vollständig kontrollierte.

Also read Duell mit Titelverteidiger PSG - Kann die römische Tormaschinerie endlich auch Champions League?

Florian Wirtz sorgte in der 79. Minute mit einem präzisen Weitschuss für die finale Zäsur. Sein Treffer war ein technisches Meisterwerk, das die Fans begeisterte und die Hoffnungen des heimischen Publikums endgültig begrub. Alexander Isak vervollständigte das Ergebnis in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor am Abend. Damit ist das Ergebnis für Brügge nicht nur eine Niederlage, sondern ein taktisches Desaster.

PSG gibt Punkte an AS Roma ab

Der Titelverteidiger Paris Saint-Germain startete denkbar schlecht in die Partie gegen die AS Roma. In der 5. Minute sorgte Mario Hermoso nach schöner Vorarbeit von Matias Soulé für die überraschende Führung der Gäste aus Rom. PSG fand die Antwort darauf in der 31. Minute, als Illia Zabarnyi nach einem Eckball den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz köpfte. Das Heimteam übernahm daraufhin die Spielanteile und bestimmte das Tempo der Begegnung.

Advertisement

Ousmane Dembélé traf in der 63. Minute per Elfmeter zum 2:1, doch die AS Roma ließ sich nicht unterkriegen. In der Schlussviertelstunde durfte auch die Roma vom Punkt aus schießen. Donyell Malen netzte zum 2:2-Endstand ein, was den ersten Punktverlust von PSG in dieser Champions-League-Saison bedeutet. Die Romaner zeigten Nervenstärke und verhinderten eine klare Heimniederlage.

Inter Mailand besiegt VfB Stuttgart durch Elfmeter

Inter Mailand belohnte sich für eine solide Leistung mit einem 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Trotz mehrerer guter Chancen dauerte es bis zur 57. Minute, ehe Petar Sucic einen Handelfmeter zur Führung versenkte. Der deutsche Verein hatte Mühe, die Defensive von Inter zu durchbrechen und suchte nach Wegen, den Rückstand aufzuholen. Die Inter-Verteidiger hielten jedoch stand und erschwerten den Stuttgartern das Leben.

In der 74. Minute sorgte Lautaro Martinez mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Sein Tor war der logische Schlusspunkt eines Spiels, in dem Inter die besseren Möglichkeiten hatte. Manuel Akanji spielte bei Inter durch und zeigte eine starke defensive Leistung. Auf Seiten der Stuttgarter kam Luca Jaquez ab der 71. Minute zum Einsatz, konnte aber den Ausgang des Spiels nicht mehr改变. Das Ergebnis festigt die Position von Inter in der Gruppenphase.

Manchester United und Sporting Lissabon endsen unentschieden

Ein wahres Elfmeterfest prägte das Duell zwischen Sporting Lissabon und Manchester United. Luis Suarez verschoss in der 30. Minute seinen ersten Versuch, durfte aber nur wenige Minuten später nach einem weiteren Foul im Strafraum erneut schießen. Im zweiten Anlauf traf er in der 33. Minute zum 1:0-Führungstreffer für Lissabon. Die Gastgeber zeigten dabei eine deutliche Dominanz in der ersten Halbzeit.

Advertisement

Drei Minuten nach Wiederbeginn durfte dann auch Manchester United jubeln, als Bruno Fernandes vom Punkt aus zum 1:1-Ausgleich traf. Ein kurioses Duplet folgte: Fernandes perfektionierte sein Ergebnis nur zwei Minuten später, nachdem der Ball durch ein Loch im Boden den Torhüter Kaique von Sporting berührte und ins Netz ging. Luis Suarez traf in der 80. Minute erneut, was das 2:2-Endresultat besiegelte. Beide Teams zeigten sich angreifend stark, doch die Defensive ließ keine klare Trennung zu.

FC Barcelona siegt klar bei Sabah FK

Ganz so klar wie auf dem Papier verlief der Auftritt des FC Barcelona anfangs nicht. Der Champions-League-Neuling Sabah FK aus Aserbaidschan hielt mit den Katalanen mit und verpasste nach einer knappen halben Stunde nur knapp mit einem Lattentreffer die Führung. Die Spanier reagierten jedoch schnell und übernahmen das Spieltempo. Anthony Gordon erzielte in der 31. Minute das 1:0 und legte den Grundstein für den Erfolg.

Die Katalanen erhöhten den Druck und erhöhten in der 51. Minute auf 2:0, wobei auch hier Gordon die entscheidende Rolle spielte. Nur neun Minuten später stand es bereits 4:0 nach den Treffern von Karim Adeyemi in der 53. Minute und Gabriel Jesus in der 60. Minute. Die aserbaidschanische Elf konnte noch den Ehrentreffer vor Heimpublikum feiern. Joy-Lance Mickels traf in der 63. Minute zum 1:4-Endstand, doch das Ergebnis spiegelte die Überlegenheit von Barcelona wider.

Atletico Madrid feierte zu Hause gegen Viking Stavanger einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Die Spanier lenkten die Partie bereits früh in die richtigen Bahnen. Alexander Sörloth traf in der 19. Minute und Julian Alvarez erhöhte in der 24. Minute per Freistoß. Madrid kontrollierte das Geschehen und ließ dem norwegischen Gegner kaum Chancen auf ein Comeback. Diese Resultate vom Mittwoch zeigen eine klare Dominanz der europäischen Top-Teams in der aktuellen Champions-League-Saison.