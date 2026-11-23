Die UBS verzeichnet bis Oktober 2026 ein Vermögenswachstum von sechs Prozent auf 553 Milliarden Franken. Trotz sinkender Neugeldzuflüsse erwartet das Institut deutlich höhere Gewinne im Jahr 2026.

Die UBS hat in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 signifikant von der günstigen Marktentwicklung profitiert. Die verwalteten Vermögen des Instituts stiegen per Ende Oktober auf den historischen Rekordwert von 553 Milliarden Franken an, wie das Zürcher Institut am Montag offiziell bekannt gab. Dieser Wert stellt einen deutlichen Aufwärtstrend im Vergleich zu den Vorjahresperioden dar und unterstreicht die stabile Position der Bank im globalen Markt für Vermögensverwaltung.

Geldzuflüsse treiben Vermögenswachstum voran

Gemessen am Stand zum Jahresbeginn 2026 entspricht der Anstieg einem Plus von sechs Prozent. Zum Wachstum haben neben der allgemeinen positiven Marktlage auch die Aufwertung des Dollars zum Schweizer Franken beigetragen. Zusätzlich verzeichnete die UBS Netto-Neugeldzuflüsse in Höhe von 8,5 Milliarden Franken. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet erreichte die Netto-Neugeldrate damit 2,0 Prozent.

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Die gemeldete Quotenrate von 2,0 Prozent verfehlte die Erwartungen der Analysten, die höhere Werte prognostiziert hatten. Im Vergleich zur Vorjahresperiode mit einer Rate von 2,8 Prozent ist ein Rückgang erkennbar. Dieser Rückgang wird von der UBS auf den fortgesetzten Risikoabbau im Portfolio zurückgeführt, anstatt auf eine allgemeine Abwanderung von Kundenkapital.

Stefan Bollinger führt strategische Umstrukturierung durch

Die UBS ist derzeit aktiv dabei, sich von Kunden mit zu hohen Risiken zu trennen. Diese strategische Neuausrichtung ist eng mit der Aufarbeitung der Vergangenheit verbunden, insbesondere im Zusammenhang mit der Immobiliengruppe des Tiroler Investors René Benko, die zusammenbrach. Die UBS gehörte damals zu den größten Kreditgebern der Gruppe und musste dafür im Jahr 2023 Abschreibungen in Höhe von 586 Millionen Franken vornehmen.

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Der damit verbundene Skandal kostete mehrere Spitzenvertreter der Bank ihren Job. Anfang 2025 übernahm der ehemalige Goldman-Sachs-Manager Stefan Bollinger den Chefposten und krempelte das Geldhaus umfassend um. Unter seiner Leitung hat die UBS nun den verbleibenden Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen klar definiert. Dieser Umfang entspricht aktuell weniger als 2,5 Prozent der gesamten verwalteten Vermögen.

Zukunftsziele für 2027 und 2028 bestätigt

Die Bank verfolgt das klare Ziel, die Auflösung dieser problematischen Kundenbeziehungen bis Ende 2027 größtenteils abzuschließen. Damit setzt die UBS den eingeschlagenen Kurs der Risikominimierung fort, um die Stabilität des Gesamtportfolios zu gewährleisten. Neben der Bereinigung des Bestands gibt das Institut auch seine langfristigen Finanzierungsziele bekannt.

Das Netto-Neugeldziel von vier bis fünf Prozent bis zum Jahr 2028 wird von der UBS bestätigt. Trotz der aktuellen Unterperformance bei der Neugeldquote im Vergleich zu den Analystenerwartungen sieht sich die UBS auf einem guten Weg. Das Institut erwartet für das Jahr 2026 einen deutlich höheren Gewinn im Vergleich zum Jahr 2025. Dies spiegelt die positiven Auswirkungen der stabilen Vermögensentwicklung und der umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen wider.