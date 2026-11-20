Der norwegische Staatsfonds verkauft den Zürcher Bürokomplex Üetlihof an UBS-Immobilienfonds. Der Deal im Wert von 850 Mio. CHF wird 2027 abgeschlossen.

Der norwegische Staatsfonds hat einen bedeutenden Immobilienverkauf in der Schweiz getätigt. Die Vereinbarung zum Verkauf des Bürokomplexes Üetlihof in Zürich an mehrere Fonds der UBS wurde am Donnerstag unterzeichnet. Der norwegische Staat plant, die Liegenschaft an Immobilienfonds zu verkaufen, die von der Grossbank UBS verwaltet werden.

Transaktionsdetails und Vertragsunterzeichnung

Die Norges Bank Investment Management, die Verwaltungsgesellschaft des norwegischen Staatsfonds, teilte am Donnerstag mit, dass der Kaufpreis 850 Millionen Franken beträgt. Die Transaktion soll planmässig im Januar 2027 abgeschlossen werden. Zuerst hatte die Plattform "Finews" am Donnerstagabend über den Verkauf berichtet. Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass der norwegische Staatsfonds den Bürokomplex noch vor Jahresende 2024 verkaufen wollte. Der Fonds hatte die Immobilie im Jahr 2012 gekauft und sich im Jahr 2022 bereits um einen Verkauf bemüht.

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Architektur und Infrastruktur des Komplexes

Der Üetlihof gilt als einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz. Die beiden Gebäude bieten Platz für 8500 Arbeitsplätze. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100'000 Quadratmeter. Diese massive Infrastruktur macht den Standort zu einem zentralen Knotenpunkt für viele Unternehmen in der Region.

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Mietverträge und Rolle der UBS

Die Immobilienfonds von UBS Asset Management würden die bestehenden langfristigen Mietverträge übernehmen. Mieterin der Büros ist seit der Credit Suisse-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft laut früheren Medienangaben noch bis 2037. Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, hatte die Bank gegenüber der NZZ erklärt. Die UBS bietet aber auch Büroraum im Üetlihof zur Untermiete an, was die Flexibilität des Standorts unterstreicht.

Bedeutung für den Schweizer Immobilienmarkt

Dieser Verkauf markiert einen signifikanten Akt im Schweizer Immobiliensektor. Der Übergang von staatlichem Eigentum an einen Bankfond spiegelt die Dynamik auf dem Markt wider. Die langfristigen Mietverträge sichern der UBS die Nutzung der Flächen bis 2037. Dies bietet Planungssicherheit für die Bankenbranche. Der Verkauf durch den norwegischen Fonds zeigt auch die internationale Dimension der Schweizer Wirtschaft. Anleger und Beobachter werden die Entwicklung des Standorts bis zur finalen Abwicklung im Jahr 2027 genau verfolgen.