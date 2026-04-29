UBS übertrifft Erwartungen mit Rekordgewinn im ersten Quartal 2026

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 einen überraschend hohen Gewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bank übertrifft damit die Analystenerwartungen deutlich und setzt ihre Erfolgsserie fort. Die Integration der Credit Suisse schreitet voran, während die UBS weiterhin mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist.

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 einen überraschend hohen Gewinn erzielt, der die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen hat. Die Bank verdiente von Januar bis März 2026 insgesamt 3,04 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Analysten hatten im Durchschnitt nur mit einem Gewinn von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar gerechnet. Bereits in den vorherigen Quartalen hatte die UBS die Prognosen der Experten regelmäßig übertroffen. Vor Steuern stieg der Gewinn auf 3,84 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls einem Anstieg von rund 80 Prozent entspricht. Bereinigt um Integrationskosten betrug der Gewinn sogar 3,99 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 54 Prozent entspricht.

Knapp die Hälfte des Gewinns entfiel auf das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung für Privatkunden. Die gesamten Erträge der Großbank stiegen um 13 Prozent auf 14,2 Milliarden US-Dollar, während die Aufwendungen mit 10,3 Milliarden US-Dollar mehr oder weniger stabil blieben. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich damit auf bereinigter Basis deutlich auf 70,2 Prozent. Im Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung zog die UBS im ersten Quartal 37,4 Milliarden US-Dollar an Nettoneugeldern an.

Im Asset Management, der Verwaltung von institutionellen Geldern, kamen nochmals 14 Milliarden US-Dollar an Neugeldern hinzu. Insgesamt gingen die verwalteten Vermögen trotz dem Neugeldzufluss gegenüber Ende 2025 jedoch um knapp 150 Milliarden US-Dollar auf 6881 Milliarden US-Dollar zurück. Die UBS führte dies auf schwächere Finanzmärkte und Wechselkursbewegungen zurück. Die Integration der Credit Suisse (CS) schreitet derweil voran.

Im Berichtsquartal erreichte die Bank weitere Einsparungen in Höhe von rund 0,8 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wurden seit Beginn der Restrukturierung 11,5 Milliarden US-Dollar an Kosten eingespart, bei einem Zielwert von 13,5 Milliarden US-Dollar bis Ende des Jahres im Vergleich zur Kostenbasis 2022. Bis Ende des Jahres will die UBS die Integration der 2023 übernommenen CS im Wesentlichen abschließen. Viele große Schritte sind bereits getan.

So wurde im März beispielsweise die Überführung der letzten in der Schweiz gebuchten Kundenkonten auf UBS-Plattformen abgeschlossen. Damit seien rund 1,2 Millionen Kundenkonten erfolgreich überführt worden, betonte die Bank. Der Personalbestand der UBS ist weiterhin rückläufig. Die Zahl der direkt angestellten Mitarbeiter belief sich per Ende März 2026 auf rund 101.600 Vollzeitstellen gegenüber gut 103.000 per Ende 2025.

Ein relativ großer Teil des Abbaus steht jedoch noch bevor, genaue Details sind allerdings nicht bekannt. Branchenkreise rechnen damit, dass es am Ende nur noch 80.000 Stellen sein könnten. Die Bank hatte bereits länger angekündigt, dass es in der Schweiz im Zuge der Integration zu rund 3.000 Entlassungen kommen werde. In Bezug auf die Schweizer Eigenmittelvorschriften will sich die UBS weiterhin konstruktiv einbringen und zu einer faktenbasierten Debatte beitragen, wie UBS-Chef Sergio Ermotti in der Mitteilung zitiert wurde.

In den vergangenen Tagen hatte Bundesrätin Karin Keller-Sutter der UBS mehrfach ein aggressives Lobbying vorgeworfen. Die Großbank rechnet weiterhin mit einem zusätzlichen Kapitalbedarf von 22 Milliarden US-Dollar, falls die Vorschläge des Bundesrats von vergangener Woche so durch das Parlament kommen. Was dies für die geplante Kapitalrückführung bedeutet, wird entsprechend erst später bekannt werden. Vorerst setzt die UBS ihre Aktienrückkäufe fort.

Bis zur Präsentation der Ergebnisse zum zweiten Quartal 2026 will sie Aktien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Weitere Rückkäufe im laufenden Jahr würden dann von der Debatte um die Regulierung in der Schweiz abhängen. Im ersten Quartal hat die UBS bereits Aktienrückkäufe von 0,9 Milliarden US-Dollar getätigt.

Zudem sei eine Abgrenzung für die angekündigte Dividendenerhöhung im mittleren Zehnprozentbereich vorgenommen worden. UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich sehr zufrieden mit dem vergangenen Quartal: Wir erzielten ein ausgezeichnetes Finanzergebnis und sind nach wie vor auf dem Weg, unsere finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen. Auch im Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf gibt sich die UBS einigermassen zuversichtlich. Die Märkte würden sich im zweiten Quartal weiterhin weitgehend widerstandsfähig zeigen, heißt es.

Darin widerspiegelten sich die Erwartungen, dass eine dauerhafte diplomatische Lösung des Konflikts im Nahen Osten erreicht werden könne. Allerdings blieben die Risiken erhöht, hält die Bank fest





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