UBS übertrifft Erwartungen im ersten Quartal 2026 und schreitet mit CS-Integration voran

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 mit einem Nettogewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Integration der Credit Suisse schreitet planmäßig voran, und die Bank bleibt auf Kurs, ihre finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen. UBS-Chef Sergio Ermotti äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen und betonte die Bedeutung einer faktenbasierten Debatte über regulatorische Anforderungen.

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 erneut deutlich höhere Gewinne erzielt als von Analysten erwartet. Mit einem Nettogewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar lag die Schweizer Großbank 80 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Erwartungen der Experten, die im Schnitt mit 2,43 Milliarden Dollar gerechnet hatten, wurden damit deutlich übertroffen. Bereits in den vergangenen Quartalen hatte die UBS die Prognosen der Analysten übererfüllt. Vor Steuern betrug der Gewinn 3,84 Milliarden Dollar, was ebenfalls einem Anstieg von 80 Prozent entspricht. Nach Abzug der Integrationskosten für die Credit Suisse (CS) gab die UBS einen Vorsteuergewinn von 3,99 Milliarden Dollar an, was einem Plus von 54 Prozent entspricht.

Die Erträge der Bank stiegen um 13 Prozent auf 14,24 Milliarden Dollar, während die Ausgaben mit 10,33 Milliarden Dollar stabil blieben. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf bereinigter Basis deutlich auf 70,2 Prozent. Im Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung konnte die UBS im ersten Quartal 37 Milliarden Dollar an Nettoneugeldern anziehen. Dennoch sank das verwaltete Vermögen bis Ende März auf 6881 Milliarden Dollar von 7005 Milliarden Dollar Ende Dezember.

Die UBS führte dies auf schwächere Märkte und Wechselkursbewegungen zurück. Die Integration der Credit Suisse schreitet derweil planmäßig voran. Im Berichtsquartal wurden weitere Kosteneinsparungen von rund 0,8 Milliarden Dollar erzielt, sodass die Gesamtkosteneinsparungen seit Beginn der Restrukturierung auf 11,5 Milliarden Dollar angewachsen sind. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 13,5 Milliarden Dollar an Kosten im Vergleich zu 2022 eingespart werden.

UBS-Chef Sergio Ermotti äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen und betonte, dass die Bank weiterhin konstruktiv an der Debatte über regulatorische Anforderungen teilnehmen werde. Die UBS geht davon aus, dass zusätzliches Kapital in Höhe von 22 Milliarden Dollar benötigt wird, falls die Vorschläge des Bundesrats in der aktuellen Form vom Parlament angenommen werden. Ermotti zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Quartalsergebnis und unterstrich, dass die Bank auf Kurs sei, ihre finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen





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