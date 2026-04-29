UBS übertrifft Erwartungen im ersten Quartal 2026 und schreitet mit CS-Integration voran

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 mit einem Nettoertrag von 3,04 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Integration der Credit Suisse schreitet planmäßig voran, und die Bank bleibt auf Kurs, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die UBS hat im ersten Quartal 2026 erneut deutlich höhere Gewinne erzielt als von Analysten erwartet. Mit einem Nettoertrag von 3,04 Milliarden US-Dollar überstieg der Gewinn den Vorjahreswert um 80 Prozent.

Die durchschnittliche Schätzung der Analysten lag bei lediglich 2,43 Milliarden Dollar. Bereits in den vergangenen Quartalen hatte die Schweizer Großbank die Erwartungen der Experten übertroffen. Vor Steuern betrug der Gewinn 3,84 Milliarden Dollar, was ebenfalls einem Anstieg von 80 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung der Integrationskosten gibt die UBS einen Vorsteuergewinn von 3,99 Milliarden Dollar an, der im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent gestiegen ist.

Die Erträge der Bank erhöhten sich um 13 Prozent auf 14,24 Milliarden Dollar, während die Ausgaben mit 10,33 Milliarden Dollar weitgehend stabil blieben. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf bereinigter Basis deutlich auf 70,2 Prozent. Im Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung konnte die UBS im ersten Quartal Nettoneugelder in Höhe von 37 Milliarden Dollar akquirieren. Dennoch reduzierten sich die verwalteten Vermögen bis Ende März auf 6881 Milliarden Dollar von 7005 Milliarden Dollar Ende Dezember.

Die UBS führt dies auf schwächere Märkte und Wechselkursbewegungen zurück. Die Integration der Credit Suisse (CS) schreitet derweil zügig voran. Im Berichtsquartal wurden weitere Kosteneinsparungen von rund 0,8 Milliarden Dollar erzielt. Seit Beginn der Restrukturierung belaufen sich die Einsparungen auf insgesamt 11,5 Milliarden Dollar.

Bis Ende des Jahres strebt die UBS eine weitere Reduzierung der Kosten um 13,5 Milliarden Dollar im Vergleich zu 2022 an. UBS-Chef Sergio Ermotti äußerte sich zufrieden mit dem Ergebnis und betonte, dass das Unternehmen weiterhin konstruktiv an der Debatte teilnehmen und eine faktenbasierte Diskussion fördern werde. Die UBS geht davon aus, dass zusätzliches Kapital in Höhe von 22 Milliarden Dollar benötigt wird, falls die Vorschläge des Bundesrats vom vergangenen Monat vom Parlament angenommen werden.

Ermotti zeigte sich sehr zufrieden mit dem vergangenen Quartal und erklärte: «Wir erzielten ein ausgezeichnetes Finanzergebnis und sind nach wie vor auf dem Weg, unsere finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen.





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UBS Finanzbericht Credit Suisse Integration Gewinnsteigerung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Künstliche Intelligenz und die Literatur: Chancen, Herausforderungen und Ängste im Jahr 2026Ein umfassender Überblick über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Literaturbranche im Frühjahr 2026. Der Artikel beleuchtet die Möglichkeiten und Risiken für Autorinnen, Verlage und Leser, sowie die aktuellen rechtlichen und ethischen Fragen.

Read more »

Schweizer Camping Award 2026: Die besten Campingplätze der Schweiz gekürtSwisscamps hat die besten Campingplätze der Schweiz ausgezeichnet. Der Camping Seehorn in Egnach wurde zum besten 5-Sterne Campingplatz gekürt, während der Camping Vermeille in Zweisimmen den Community Award gewann.

Read more »

3900 Tickets und viel Sonne: Das war das Brugggore 2026Trotz Sommerwetter verzeichnet das Brugggore in Brugg 3900 verkaufte Tickets. Publikumsliebling wurde der polnische Beitrag «Life for Beginners».

Read more »

UBS erwartet starkes Quartal, Kapitalvorschriften sorgen für UnsicherheitDie UBS blickt auf ein voraussichtlich positives erstes Quartal 2026, sieht sich aber gleichzeitig mit Herausforderungen durch neue, strengere Kapitalvorschriften des Bundesrats konfrontiert. Die Bank muss möglicherweise zusätzliches Kapital in Milliardenhöhe vorhalten.

Read more »

Luzerner Theater mit neuer Leitung und vielfältigem Programm in der Spielzeit 2026/27Katja Langenbach und Wanda Puvogel übernehmen die Leitung des Luzerner Theaters von Ina Karr und präsentieren ein Programm mit 18 Premieren und neun Wiederaufnahmen unter dem Motto «ZeitNah».

Read more »

Bucher erhält im Startquartal weniger Bestellungen und macht weniger UmsatzDer Industriekonzern Bucher Industries hat im ersten Quartal 2026 weniger Bestellungen erhalten als im Vorjahreszeitraum.

Read more »