UBS steigert Gewinn im dritten Quartal 2026 - Integration Credit Suisse bietet neue Kosteneinsparungen

Im Jahresquartal 2026 hat UBS erhebliche Gewinne erzielt und die Integration der Credit Suisse nahezu abgeschlossen. Die Bank berichtet von nachhaltig gewachsenen Erträgen, steigenden Kundengeldern sowie einer voraussichtlichen Kosteneinsparung von 13,7 Mrd. US-Dollar bis Ende des Jahres. Im Blick auf 2027 kündigt die Bank ihre Rückführung von Kapital an Aktionäre sowie ein Aktienrückkaufprogramm an. Trotz positiver Zahlen betont UBS die existentielle Vorsicht angesichts globaler makroökonomischer Unsicherheiten.

UBS hat im dritten Quartal 2026 die Erträge und den Gewinn deutlich gesteigert und weist damit einen gut strukturierten Wachstumskurs fort. Im Zeitraum von Juli bis September 2026 konnte die Großbank einen Gewinn von 2,69 Milliarden US-Dollar realisieren - ein Plus von 8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Vor Steuern betrug der Gewinn 3,59 Milliarden US-Dollar, was eine Steigerung von 27 % darstellt. Auf bereinigter Basis, also unter Ausschluss von Restrukturierungskosten, belaufen sich die Zahlen auf einen Vorsteuergewinn von 4,08 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Erträge stiegen um 5 % auf 13,35 Milliarden US-Dollar, während die Aufwendungen mit 9,65 Mio. US-Dollar nur knapp 2 % abnahmen.

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UBS steigert Gewinn und Assetzuwachs

Das Kosten‑Erträge‑Verhältnis blieb dabei bei 72,3 %, auf bereinigter Basis betrug es sogar 68,7 % - ein deutliches Signal für Effizienz und Rentabilität. Im Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung konnte UBS verstärkt Kundengelder anziehen: Der Nettoneugeldzufluss belief sich auf 55,1 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wiesen die Gesamtvermögenswerte der Bank zum Ende September einen leichten Rückgang auf 7 328 Mrd. US-Dollar auf 7 326 Mrd.

US-Dollar im Vergleich zum Ende Juni aus. Das bedeutet, dass im Asset‑Management‑Segment allein Nettoabflüsse von 5,1 Mrd. US-Dollar verzeichnet wurden. Trotzdem bleibt die Bank in ihrer Position als weltweit führender Vermögensverwalter stark, insbesondere durch die anstehende Integration der übernommenen Credit‑Suisse.

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Die Integration der Credit‑Suisse wird im Frühjahr abgeschlossen, und die UBS hat bereits jetzt erste Messbare Effekte erzielt: Bis jetzt wurden Brutto-Kosteneinsparungen von 13,2 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 2022 verzeichnet. Beim Finanzplan für das laufende Jahr hat die Bank den Zielwert auf 13,7 Mrd. US-Dollar angehoben - ein moderates Anstieg gegenüber den ursprünglich prognostizierten 13,5 Mrd.

Integration von Credit Suisse und Ausblick

US-Dollar. Darüber hinaus kündigt UBS an, ins Jahr 2027 eine klare Kapitalaufteilung an, einschließlich eines Rückkaufprogramms von 3 Mrd. US-Dollar, das voraussichtlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Angesichts momentaner geopolitischer und makroökonomischer Volatilität bleibt die Bank jedoch vorsichtig in ihrer Kommunikation zur zukünftigen Performance und warnt vor einer möglichen Abschwächung der Transaktionsvolumen im vierten Quartal.

Gleichzeitig will die UBS ihre Position als konstruktiver Partner in der Schweizer Diskussionsrunde über verschärfte Kapitalanforderungen festigen und betont, dass die Bank die politische Debatte fortlaufend begleiten wird.