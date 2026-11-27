Das UBS Sorgenbarometer 2026 offenbart, dass Gesundheitskosten und Wohnpreise die grössten Sorgen in der Schweiz sind. Politische Themen treten in den Hintergrund, während KI an Relevanz gewinnt.

Das UBS Sorgenbarometer 2026 zeichnet ein klares Bild der aktuellen Stimmungslage in der Schweiz. Die finanziellen Belastungen des täglichen Lebens rücken unumstritten in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Während traditionelle politische Themen an Bedeutung verlieren, gewinnen technologische Fragestellungen sowie konkrete Alltagskosten deutlich an Gewicht. Diese Entwicklung zeigt, dass die Sorgen der Bevölkerung stark von der persönlichen wirtschaftlichen Situation geprägt sind.

Finanzielle Belastungen stehen im Fokus

Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien bleiben mit 48 Prozent der Nennungen die grösste Sorge der Schweizer Stimmberechtigten. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte gestiegen. Damit belegen die Gesundheitsausgaben eindeutig den ersten Platz im diesjährigen Ranking. Parallel dazu klettern die steigenden Wohnkosten und Mietpreise auf den zweiten Rang. 30 Prozent der Befragten sehen in den Wohnkosten eines der fünf wichtigsten Probleme, was einem Anstieg von 24 Prozent im Jahr 2025 entspricht. Zusammen mit den Gesundheitskosten prägen diese finanziellen Belastungen die aktuelle Sorgenliste.

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Umwelt und Altersvorsorge verändern die Reihenfolge

Umweltschutz und Klimawandel belegen mit 28 Prozent den dritten Platz. Zwar ist die Sorge gegenüber den Spitzenwerten der Jahre 2021 bis 2023 zurückgegangen, doch bleibt das Thema zentral. Die Altersvorsorge rutscht mit 24 Prozent auf den vierten Platz. Dies markiert einen neuen Tiefstwert in der Sorgenwahrnehmung, macht die Altersvorsorge aber nicht unwichtig. Sie bleibt weiterhin eine der meistgenannten Sorgen in der Bevölkerung, obwohl sie im Ranking hinter den direkten finanziellen Alltagsproblemen zurückfällt.

Politische Themen verlieren an Bedeutung

Traditionelle politische und migrationsbezogene Themen treten deutlich in den Hintergrund. Die Zuwanderung wird von 23 Prozent als wichtigstes Problem genannt und belegt Rang fünf. Flüchtlings- und Asylfragen folgen mit 22 Prozent, und die Beziehungen zu Europa erreichen 20 Prozent. Alle drei Themen haben im Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung verloren. Besonders auffällig ist, dass diese politischen Sorgen hinter den unmittelbaren finanziellen Belastungen zurückstehen. Dies deutet auf eine Verschiebung der öffentlichen Prioritäten hin, weg von ideologischen Diskussionen hin zu materiellen Bedürfnissen.

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Künstliche Intelligenz gewinnt an Aufmerksamkeit

Digitalisierung und künstliche Intelligenz verzeichnen die grösste Rangverschiebung im Vergleich zum Vorjahr. Das Thema steigt von Platz 30 auf Platz 16. Trotz dieses deutlichen Aufstiegs gehört es weiterhin nicht zu den drängendsten Sorgen. Doch die Technologie prägt den Alltag stark: 69 Prozent nutzen KI-Assistenten, und 24 Prozent sogar täglich. 90 Prozent halten den Umgang mit KI und digitalen Technologien für eine entscheidende Zukunftskompetenz. Das Schweizer Bildungssystem beurteilen 70 Prozent als zeitgemäss und ausreichend auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet. Dennoch bleibt die Skepsis bestehen: 43 Prozent gewichten die Risiken stärker, während 35 Prozent vor allem die Chancen sehen.

Jubiläum und Zukunftsblick der Bevölkerung

Für die Ausgabe 2026 wurden zwischen Juni und Juli insgesamt 2001 stimmberechtigte Personen aus der ganzen Schweiz befragt. Das Forschungsinstitut gfs.bern führte die Befragung durch, die Daten wurden systematisch gewichtet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums stellte das UBS Sorgenbarometer eine ungewöhnliche Frage: Würden die Bürger lieber in der Schweiz von 1976 oder in jener von 2076 leben? 51 Prozent würden die Schweiz von vor 50 Jahren bevorzugen, während sich lediglich 24 Prozent für das Land in 50 Jahren entscheiden. Ein Viertel ist unentschlossen. Mit der Vergangenheit verbinden viele ein langsameres Lebenstempo, stärkere soziale Beziehungen und einen grösseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.