UBS soll für Staatsgarantien zahlen – Politische Debatte entbrennt

SP fordert finanzielle Beteiligung der UBS an den Kosten der Rettung der Credit Suisse. FDP plädiert für verstärkte Aufsicht und kritisiert die Forderung nach einer Entschädigung. Diskussion um CEO-Boni.

Die Debatte um die Verantwortung der UBS im Zusammenhang mit den staatlichen Garantien, die während der Rettung der Credit Suisse (CS) gewährt wurden, ist in der Schweiz er Politik weiterhin entzündet.

SP-Nationalrätin Ursula Zybach fordert vehement, dass die UBS für diese Garantien eine angemessene Entschädigung leisten muss. Sie argumentiert, dass es nicht akzeptabel sei, dass Gewinne privatisiert, Risiken jedoch vom Steuerzahler getragen werden. Zybach sieht in den bisherigen Massnahmen lediglich ein 'absolutes Minimum' und plädiert für deutlich umfassendere Regelungen, um eine erneute Belastung der Steuerzahler zu verhindern. Sie verweist auf andere Bereiche, wie den Strommarkt, wo Unternehmen für Sicherheiten bezahlen müssen, während die UBS diese 'verschenkt' bekomme.

Diese Forderung nach einer finanziellen Beteiligung der UBS an den Kosten der Staatsgarantien stösst jedoch auf Widerstand vonseiten der FDP und anderer politischer Kräfte. FDP-Nationalrat Beat Walti widerspricht Zybachs Forderung entschieden. Er betont, dass die UBS bereits in erheblichem Umfang zum Staatshaushalt beiträgt, sowohl durch Steuern als auch durch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Walti plädiert stattdessen für eine verstärkte Aufsicht, die die bestehenden Regeln konsequent durchsetzt.

Er argumentiert, dass die Qualität der Regulierung nicht an den Regeln selbst, sondern an deren effektiver Umsetzung gemessen werden müsse. Diese Position wird von Mitte-Kantonsrat Marc Rüdisüli unterstützt, der das aktuelle Paket als einen wichtigen Schritt zur Minimierung des Restrisikos betrachtet, das weiterhin besteht. Rüdisüli unterstreicht, dass die Schweiz nicht zulassen kann, dass eine Grossbank wie die UBS in Konkurs geht, da dies verheerende Folgen für die Wirtschaft hätte.

Er betont jedoch, dass die bisherigen Massnahmen 'griffig' seien und das Risiko deutlich reduzieren würden. Auch Hannes Germann warnt vor überhasteten Entscheidungen und betont die Bedeutung der UBS als einzige international tätige Grossbank der Schweiz. Er fordert, dass die Regulierung so gestaltet sein muss, dass die UBS weiterhin in der Lage ist, die Wirtschaft und ihre Kunden zu bedienen.

Germann weist darauf hin, dass die CS kein nachhaltiges Geschäftsmodell hatte und warnt davor, der UBS Regeln aufzuerlegen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Ein weiterer Streitpunkt ist die Höhe der Entschädigungen für Banken-CEOs. Die Kritik an der Vergütung von UBS-Chef Sergio Ermotti, der im Jahr 2023 14,9 Millionen Franken erhielt, ist gross. Zybach und Rüdisüli kritisieren die Höhe der Vergütung und warnen davor, dass solche hohen Beträge das Vertrauen der Bevölkerung in das Finanzsystem untergraben könnten.

Sie fordern, dass Boni an eine langfristige Verantwortung geknüpft werden und dass sie zurückgezahlt werden müssen, wenn sich Geschäfte als nicht erfolgreich erweisen. Walti stimmt dieser Einschätzung zu und betont, dass das Entschädigungssystem nicht die Risikobereitschaft anheizen dürfe. Er plädiert für eine stärkere Regulierung der Boni-Zahlungen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu unverantwortlichem Verhalten führen. Die Diskussion verdeutlicht die unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie die Risiken im Finanzsystem minimiert und die Verantwortlichkeit der Banken und ihrer Führungskräfte sichergestellt werden können.

Die Frage, ob die UBS für die staatlichen Garantien bezahlen soll, bleibt weiterhin ein zentraler Streitpunkt in der politischen Debatte





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