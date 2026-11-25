Die UBS erhöht das Kursziel für Swatch massiv auf 204 Franken und stimmt das Rating an. Dieser Schritt spiegelt die verbesserten Konjunkturprognosen und Exportdaten wider.

Die UBS hat ihr Kursziel für die Aktie des Schweizer Uhrenkonzerns Swatch auf 204 Franken angehoben. Damit liegt das neue Ziel genau auf dem aktuellen Notierungsniveau des Unternehmens. Der Konzernaktie stieg am Mittwoch im frühen Handel um 6,0 Prozent auf 203,20 Franken. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Unternehmen nun einen Gewinn von 13,4 Prozent.

Massiver Anstieg des Kursziels und Rating

Die Bank hat das Rating für Swatch von "Sell" auf "Neutral" geändert. Das neue Kursziel von 204 Franken entspricht einer Steigerung von fast 230 Prozent gegenüber dem vorherigen Wert von 90 Franken. Dies stellt eine massive Korrektur der Bewertung dar. Zuvor hatte die UBS-Analystin Mitte 2025 noch ein Kursziel von 75 Franken mit einem Sell-Rating festgelegt. Ende November 2025 wurde das Ziel auf 90 Franken angehoben, obwohl die Aktie bereits bei 145 Franken notierte.

Also read Belimo-Aktie: Morgan Stanley vergibt höchstes Kursziel dank Rechenzentren-Boom

Starke Exportzahlen und konjunkturelle Hoffnung

Positive Signale stammen auch aus den aktuellen Exportdaten der Uhrenindustrie. Die Ausfuhren stiegen im Oktober um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch in den Monaten Juni bis September wurden Zuwächse zwischen 9 und 12 Prozent verzeichnet. Analystin Zuzanna Pusz führt dies auf die weltweit starke Nachfrage, insbesondere aus den USA, zurück. Diese Nachfrage dürfte die zunehmende Schwäche des chinesischen Marktes mehr als kompensieren. Zudem wirkten sich günstige Wechselkurse förderlich auf den Konzern aus.

Strukturelle Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der optimistischen Bewertungen bestehen bei Swatch weiterhin strukturelle Probleme. Die Analystin nennt dabei eine höhere Gewinnschwelle als eine zentrale Herausforderung. Zudem sind Ineffizienzen im Bereich des Betriebskapitals festzustellen. Die Anpassung des Kursziels wird primär mit den deutlich verbesserten konjunkturellen Aussichten begründet. Dennoch erfordert die Sanierung des Unternehmens weitere Anstrengungen.

Advertisement

Ausblick und Marktkonsens

Dem Uhrenkonzern steht das wichtige Weihnachtsgeschäft bevor. Bereits Anfang November reagierte die Aktie positiv auf Meldungen des britischen Uhrenhändlers. Unter den bei Bloomberg gelisteten Analysten bewerten insgesamt 14 Analysten die Swatch-Aktie als neutral. Neun Experten empfehlen den Verkauf, während drei Analysten den Kauf der Titel ratsam finden. Das durchschnittliche Kursziel über zwölf Monate liegt derzeit bei 183,40 Franken.

Marktpositionierung und historische Daten

Zwischen den Schwankungen erreichte die Aktie im frühen Juni ein Jahreshoch von 219,20 Franken auf Schlusskursbasis. Dieses Niveau bleibt weiterhin ein wichtiger Referenzpunkt für die Marktbewertung. Die UBS hebt hervor, dass sich die Rahmenbedingungen für den Aktienmarkt verbessert haben. Die Anpassung an das Neutral-Rating spiegelt diese Entwicklung wider. Investoren müssen jedoch die anhaltenden operativen Risiken im Auge behalten.