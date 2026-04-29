Die UBS plant trotz anstehender regulatorischer Verschärfungen Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliarden Dollar bis 2026. Die weiteren Schritte hängen von der Debatte um die Finanzregulierung in der Schweiz ab.

Die UBS setzt ihre Aktienrückkäufe trotz der anstehenden Verschärfung der Kapitalvorschriften durch den Bundesrat fort. Bis zur Präsentation der Halbjahresergebnisse für das zweite Quartal 2026 plant die Großbank, Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

Weitere Rückkäufe im laufenden Jahr könnten jedoch von der Debatte um die Regulierung in der Schweiz abhängen, wie die Bank am Mittwoch anlässlich der Vorlage ihrer Halbjahresresultate mitteilte. Zudem wurde eine Abgrenzung für die angekündigte Dividendenerhöhung im mittleren Zehnprozentbereich vorgenommen. Die Präsentation der Zweitquartalsergebnisse ist für den 29. Juli 2026 vorgesehen.

Die UBS beabsichtigt, bis zum Jahresende weitere Aktienrückkäufe durchzuführen, deren Höhe von den Finanzergebnissen und der Aufrechterhaltung der harten Kernkapitalquote (CET1) von 14 Prozent abhängig ist. Gleichzeitig hängen die weiteren Rückkäufe auch von der Klarheit im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Behandlung ausländischer Beteiligungen ab. In der Debatte um die Verschärfung der Eigenmittelvorschriften in der Schweiz will sich die UBS weiterhin konstruktiv einbringen und zu einer faktenbasierten Debatte beitragen, wie sie schreibt.

Die Bank hält an ihrem diversifizierten Geschäftsmodell und ihrer globalen wie regionalen Präsenz fest. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter hatte kürzlich angekündigt, dass die Regierung die Eigenkapitalanforderungen für Großbanken verschärfen will, um die Finanzstabilität zu stärken. Die UBS betont jedoch, dass sie trotz der regulatorischen Herausforderungen weiterhin an ihrer Strategie festhält und ihre Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen belohnen will. Die Bank sieht sich gut aufgestellt, um die neuen Anforderungen zu erfüllen, ohne ihre Wachstumspläne zu gefährden.

Analysten beobachten die Entwicklung mit Interesse, da die UBS als eine der größten Banken der Schweiz eine zentrale Rolle in der Debatte um die Finanzregulierung spielt. Die Aktienrückkäufe sind ein Zeichen für das Vertrauen der Bank in ihre finanzielle Stabilität und ihre Fähigkeit, auch in unsicheren Zeiten Gewinne zu erzielen. Die UBS bleibt jedoch vorsichtig und betont, dass die weiteren Schritte von der Entwicklung der Regulierung und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen werden.

Die Bank hat in den letzten Jahren bereits erfolgreich Aktienrückkäufe durchgeführt und ihre Bilanz gestärkt, was ihr eine solide Basis für zukünftige Investitionen und Wachstum gibt





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