UBS-Regulierung: Bundesrat trifft harte Entscheide – Banken müssen mehr Eigenkapital vorhalten

Der Bundesrat hat heute umfassende Massnahmen zur Regulierung der UBS beschlossen. Insbesondere müssen ausländische Tochtergesellschaften der Bank nun vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegt werden. Finanzministerin Karin Keller-Sutter verteidigt die strengen Regeln als notwendig für die Stabilität des Schweizer Finanzsystems.

Monatelang hatte ein intensiver Konflikt zwischen der UBS und dem Bundesrat über die zukünftigen Eigenmittelvorschriften für die Grossbank bestanden. Heute hat die Landesregierung entscheidende Weichenstellungen vorgenommen.

Kern der neuen Regelungen ist die Forderung, dass ausländische Tochtergesellschaften der UBS vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegt werden müssen. Diese Entscheidung bedeutet eine erhebliche Verschärfung der bisherigen Anforderungen und zielt darauf ab, die Stabilität des Schweizer Finanzsystems zu gewährleisten. Das Parlament wird sich nun mit der Regulierung der UBS befassen, wobei das Lobbying der Bank voraussichtlich weitergehen wird. Finanzministerin Karin Keller-Sutter signalisierte ihre Bereitschaft zu einem anhaltenden Duell in dieser Angelegenheit.

Auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt antwortete sie, sie arbeite gerne und beendete damit die Medienkonferenz. Sie betonte, dass es bei der Regulierung nicht um einen 'Swiss Finish' gehe und die Schweiz im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen an ausländische Tochtergesellschaften in einer besonderen Situation sei. Der Schutz des Landes habe oberste Priorität, um zu verhindern, dass die UBS jemals abgewickelt werden müsste.

Gleichzeitig betonte sie, dass die Schweiz nicht zu klein für die UBS sei, aber dennoch Vorsichtsmassnahmen getroffen werden müssten. Die Grünen und die SVP kritisierten die vollständige Eigenkapitalunterlegung der Auslandstöchter, während auch aus der FDP kritische Stimmen laut wurden. Keller-Sutter stellte klar, dass Freiheit und Verantwortung sowie Risiko und Haftung untrennbar miteinander verbunden seien. Eine Bank dürfe nicht Risiken eingehen und die Haftung den Steuerzahlern überlassen.

Sie erinnerte an die Rettungsaktionen der UBS im Jahr 2008 und der Credit Suisse im Jahr 2023 und betonte, dass die nächste Krise nur eine Frage der Zeit sei. Die bestehenden Lücken müssten geschlossen werden, damit das Parlament den Bürgern in die Augen schauen und erklären könne, wer das Risiko trägt. Auf die Frage, ob sie den Entscheid zurücknehmen würde, falls die UBS unprofitabel werden sollte, antwortete Keller-Sutter, es gebe keine Studien, die belegen würden, dass Kapitalanforderungen zu Unrentabilität führen.

Sie räumte jedoch ein, dass das US-Geschäft teurer werden könnte, betonte aber, dass der Steuerzahler nicht das Risiko der Wachstumstrategie in den USA tragen müsse. Die Schweiz sei im Vermögensverwaltungsgeschäft gut positioniert. Sie verwies auf ihre Aussage zum Zeitpunkt des Untergangs der CS, dass Anstand nicht reguliert werden könne, und erklärte, dass die aktuelle Regulierung darauf abzielt, hartes Eigenkapital als Schutz in Krisenzeiten zu gewährleisten.

Staatssekretärin Daniela Stoffel ergänzte, dass die Regulierung keine Finanzkrise verhindern könne, sondern die Banken in die Lage versetzen solle, sich selbst zu stabilisieren. Die Wettbewerbsfähigkeit der UBS werde gestärkt, da die Finanzstabilität gestärkt werde. Die Massnahmen seien nicht übertrieben, da US-Banken teilweise sogar stärker kapitalisiert seien. Bezüglich eines möglichen Wegzugs der UBS betonte Keller-Sutter, dass die Bank diese Lösung noch nicht studiert habe, aber es sich um verkraftbare Massnahmen handele.

Die UBS entscheide jedoch selbst, wo sie tätig sei. Sie sehe keinen Grund, die Schweiz zu verlassen. Auf die Frage, ob ihr die getroffenen Zugeständnisse schmerzten, antwortete Keller-Sutter, dass sie eine strengere Massnahme bei der Softwarebewertung bevorzugt hätte, aber eine international abgestimmte Lösung gewünscht sei. Sie betonte, dass die Massnahmen als Paket betrachtet werden müssten.

Die Frage, ob die UBS ihr US-Geschäft verkleinern sollte, sei eine Entscheidung der Bank. Die neuen Anforderungen würden die Anreize für Wachstum in den USA jedoch nicht verstärken. Das grösste Risiko liege im Auslandsgeschäft, aber sie wolle keine Wünsche formulieren. Das Schweizer Geschäft dürfe in einer Krise nicht gefährdet werden.

Wertberichtigungen im Ausland müssten aufgefangen werden können, ohne das Stammhaus zu gefährden. Systemrelevante Banken hätten eine faktische Staatsgarantie, da die Schäden für die Volkswirtschaft bei einer Pleite zu gross wären. Die Konsequenzen für die UBS hängen von verschiedenen Faktoren ab. Derzeit müsste die UBS das harte Eigenkapital um neun Milliarden US-Dollar aufstocken, was jedoch durch nicht ausgeschüttete Dividenden bereits gedeckt sei.

Abschliessend betonte Keller-Sutter, dass die Weitergabe der Kosten an die Schweizer Kunden ein Zeichen für einen fehlenden Wettbewerb wäre





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UBS Bundesrat Eigenkapital Regulierung Finanzstabilität Karin Keller-Sutter Banken Finanzkrise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Martin Janssen: Der Bundesrat reguliert den Finanzplatz kaputtMartin Janssen schlägt Alarm: Laut dem emeritierten Professor für Finanzmarktökonomie schaden die aktuellen Tendenzen in der Bankenregulierung dem Finanzplatz. Die vom Bundesrat geplanten Eigenkapitalvorschriften machen die Lage noch schlimmer.

Read more »

Heftige Vorwürfe an BAG und Bundesrat wegen Covid-ImpfstoffenDas Aktionsbündnis freie Schweiz wirft dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) «Dunkelkammerpolitik» vor angesichts der immer noch teilweise geschwärzten Verträge mit den Covid-Impfstoffherstellern Moderna und Novavax. Der Bundesrat habe falsche Tatsachen vorgetäuscht.

Read more »

UBS soll Eigenkapital massiv aufstocken müssenDer Bundesrat will für systemrelevante Banken vorschreiben, dass der gesamte Buchwert von Tochterfirmen gedeckt sein muss.

Read more »

Bundesrat reagiert auf CS-Desaster mit strengeren Regeln für UBSAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

UBS: Bundesrat lockert Kapitalpuffer – Parlament entscheidet über weitere SchritteDer Bundesrat hat der UBS einen Teil der geplanten neuen Kapitalpuffer erlassen, während er bei der Kapitalunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften hart bleibt. Im Parlament droht nun eine Auseinandersetzung über die endgültigen Regeln.

Read more »

Ratsdebatten über Eigenkapitalanforderungen an UBS können startenSystemrelevante Banken sollen Beteiligungen an ausländischen Töchtern mit hartem Eigenkapital unterlegen müssen. Das will der Bundesrat, und nun entscheidet das Parlament. Bei den Eigenkapitalverordnungen hingegen geht der Bundesrat weniger weit als zunächst geplant.

Read more »