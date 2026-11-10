UBS prognostiziert Erholung des S&P 500 bis Ende 2027

UBS erwartet bis Ende 2027 einen Anstieg des S&P 500 auf 8900 Punkte. Gewinnwachstum und günstige Bewertungen sollen Risiken durch hohe Zinsen ausgleichen.

Die UBS erwartet eine Erholung der US-Aktienmärkte im Jahr 2027. Das UBS-Team sieht den breit gefächerten US-Aktienindex S&P 500 bis Ende 2027 auf 8900 Punkte steigen. Das entspricht einem Anstieg von rund 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand.

Nach Einschätzung der UBS-Experten dürften Unternehmensgewinne und günstige Bewertungen der Aktien den Index deutlich anschieben. Die Analysten sehen darin einen Ausgleich für Risiken durch hohe Zinsen sowie mögliche Einschränkungen beim Bau von Rechenzentren.

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S&P 500 Prognose: 18 Prozent Gewinnwachstum bis 2027

Die UBS prognostiziert für den Zeitraum bis Ende 2027 einen Gewinnanstieg der Unternehmen von 18 Prozent. Dieses Gewinnwachstum bildet nach Angaben der Analysten die Grundlage für die Kursprognose des S&P 500.

Starkes Gewinnwachstum und günstige Bewertungen sollen laut UBS die Belastungen durch hohe Zinsen ausgleichen. Das UBS-Team verweist zugleich darauf, dass Sorgen hinsichtlich der Ausgaben die Bewertungen zuletzt gedrückt haben.

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Gleichzeitig gewinnt die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz laut den UBS-Experten weiter an Dynamik. Diese Entwicklung stützt aus Sicht der Bank die Erwartung einer Markterholung.

Künstliche Intelligenz als entscheidender Wachstumstreiber

Die Künstliche Intelligenz (KI) bleibt nach Einschätzung der UBS der entscheidende Wachstumstreiber für die US-Aktienmärkte. Die UBS-Experten bevorzugen daher Halbleiterunternehmen, Softwareanbieter sowie große Cloud-Betreiber.

Einschränkungen bei neuen Rechenzentren könnten laut den Analysten bis zu 30 Prozent der geplanten Kapazitätserweiterungen in den USA für das Jahr 2028 gefährden. Diese Engpässe betreffen damit die Infrastruktur, auf die die bevorzugten Branchen angewiesen sind.

Sektorempfehlungen: Gesundheit und Finanzwerte im Fokus

Die UBS-Analysten sehen den Gesundheitssektor als attraktiven defensiven Bereich. Bei den zyklischen Werten stehen nach der Einschätzung des UBS-Teams Finanzwerte an erster Stelle.

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Die Empfehlungen werden zudem im Vergleich zum Russell 2000 formuliert, dem Index mit kleineren US-Unternehmen. Damit zeigt die UBS, wie sie die Chancen innerhalb der US-Börse zwischen Wachstumswerten und defensiven Branchen verteilt sieht.

Das UBS-Team empfiehlt dagegen, das Engagement in den Sektoren Energie, Basiskonsumgüter und Versorger sowie bei REITs (Immobilien-Aktiengesellschaften) zu reduzieren. Anleger erhalten damit eine klare Gewichtung, die sich an Gewinnwachstum, Bewertungen und den Chancen der Künstlichen Intelligenz orientiert.