Die Wirtschaftskommission des Nationalrats stimmt der strengen Eigenkapitalregelung für die UBS zu. Nun prüft die grosse Kammer den Antrag zur Absicherung des Finanzsektors.

Die Wirtschaftskommission des Nationalrat s hat sich mit knapper Mehrheit für eine verbindliche Eigenkapital unterlegung von neunzig Prozent bei Auslandbeteiligungen der UBS entschieden. Dieser wichtige Beschluss der zuständigen Kommission WAK-N markiert einen entscheidenden Schritt in der Regulierung der Schweizer Finanzplatzstrategie und folgt der Linie des Ständerat s. Nun ist die grosse Kammer am Zug, um das Thema final zu behandeln und die gesetzlichen Grundlagen für die Zukunft der grossen Schweizer Bank festzulegen.

Hohes Kapital bei Auslandsaktivitäten

Der fundamentale Kern der neuen Regelung sieht vor, dass die UBS ihre internationalen Geschäfte und Beteiligungen in fremden Ländern mit einem deutlich höheren Anteil an eigenem Kapital absichern muss als bisher. Das Ziel dieses Instruments ist es, die Stabilität des Instituts zu gewährleisten und systemische Risiken im Finanzmarkt zu minimieren. Durch diese massvolle Anpassung sollen Verluste im Auslandsgeschäft primär aus dem eigenen Kapital der Bank gedeckt werden, anstatt die Gesamtwirtschaft oder Steuerzahler zu belasten.

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Knappe Mehrheitsverhältnisse im Parlament

Die Abstimmung in der Wirtschaftskommission fiel äusserst knapp aus und verdeutlicht die politschen Differenzen innerhalb des Nationalrats. Mit genau dreizehn zu zwölf Stimmen sprach sich die Mehrheit für die Quote von neunzig Prozent aus. Dies ist eine klare Ablehnung der Forderungen, das Risiko auf ein geringeres Mass zu begrenzen. Die starke Minderheit, die sich vehement gegen die hohe Quote aussprach, verlangte stattdessen eine festgelegte Quote von achtzig Prozent, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bank nicht unnötig zu beeinträchtigen.

Divergierende Ansichten zu den Grenzen

Neben der Hauptdebatte gab es weitere Ansätze, die jedoch am Widerstand der Mehrheit scheiterten. Eine weitere Minderheit plädierte gar für eine noch deutlich niedrigere Eigenmittelunterlegung von siebzigfünf Prozent. Dieser Vorschlag scheiterte bereits mit zwölf zu acht Stimmen bei fünf Enthaltungen deutlich. Gleichzeitig lehnte die Kommission den Antrag des Bundesrats ab, der eine hundertprozentige Unterlegung gefordert hatte. Mit siebzehn zu sieben Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich die Mehrheit gegen diese extreme Härteformel aus.

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Weitere Schritte im Gesetzgebungsverfahren

Nach dem Beschluss der Fachkommission WAK-N muss nun die gesamte grosse Kammer des Nationalrats über den Entwurf abstimmen. Dieser Schritt ist essenziell, da nur so das Gesetz vollständig in Kraft treten kann und rechtliche Verbindlichkeit erlangt. Die Parlamentsdienste haben am Dienstag die Ergebnisse der Kommission bekannt gegeben, wodurch der Prozess offiziell in die weitere parlamentarische Behandlung übergeht. Die grosse Kammer wird den Vorstoss nun detailliert prüfen und eine abschliessende Entscheidung treffen.

Priorisierung der finanziellen Stabilität

Diese Entwicklung unterstreicht die gewachsene Bedeutung der finanziellen Stabilität und Risikokontrolle in der Schweizer Bankenpolitik. Die Forderung der UBS, Auslandbeteiligungen strenger zu regulieren, ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Absicherung des Schweizer Finanzplatzes. Durch die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen soll die Bank widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Schwankungen und Krisen in den internationalen Märkten aufgestellt werden. Dies dient letztlich dem Schutz der Anleger und der allgemeinen wirtschaftlichen Ordnung.