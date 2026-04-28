UBS-Lobbying setzt Schweizer Parlamentarier unter Druck: Finanzministerin warnt vor Einflussnahme

Finanzministerin Karin Keller-Sutter kritisiert das ungewöhnlich starke Lobbying der UBS in der Schweiz und warnt vor dem Druck auf Parlamentarier. Die Debatte um die Bankenregulierung zeigt den Konflikt zwischen den Interessen der Großbanken und denen der Steuerzahler.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat im Interview mit dem «Blick» darauf hingewiesen, dass die UBS in der Schweiz ein ungewöhnlich intensives Lobbying betreibt, insbesondere im Zusammenhang mit der Bankenregulierung .

Dies stelle Parlamentarier unter Druck, da einige fürchten, dass die UBS ihre finanziellen Zuwendungen an ihre Parteien reduzieren könnte. Die Bundesrätin betonte, dass es zwar unterschiedliche Meinungen geben könne, aber der offene Widerstand gegen staatliche Institutionen nicht dem üblichen Stil entspreche. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bankenregulierung seien das Ergebnis einer gründlichen Analyse des Zusammenbruchs der Credit Suisse, und der Bundesrat habe seine Verantwortung wahrgenommen.

Nun liege die Entscheidung beim Parlament, ob die Interessen der Steuerzahler oder jene der UBS durchgesetzt werden sollen. Die UBS selbst bezeichnet die geplanten Verschärfungen der Kapitalvorschriften als unverhältnismäßig und erhält dabei Unterstützung von Banken- und Wirtschaftsverbänden, Banken-Standortkantonen sowie bürgerlichen Parteien. Die Debatte zeigt, wie stark die Bankenlobby in der Schweiz Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen kann und wie schwierig es ist, eine Balance zwischen den Interessen der Finanzbranche und dem öffentlichen Wohl zu finden.

Die Diskussion um die Bankenregulierung ist auch Teil einer Parlamentarischen Untersuchungskommission, die sich mit den Ursachen und Folgen der Bankenkrise befasst. Viele Parlamentarier sind zwar inhaltlich mit den Zielen des Bundesrates einverstanden, doch der Druck, dem sie ausgesetzt sind, macht die Entscheidungsfindung komplex. Keller-Sutter unterstrich, dass es am Ende darum gehe, wer die Oberhand behält: die Steuerzahler oder die Großbanken.

Die Situation wirft auch Fragen nach der Transparenz und Unabhängigkeit politischer Prozesse auf, insbesondere wenn private Akteure wie die UBS so stark in die Gesetzgebung eingreifen. Die Finanzministerin betonte, dass die Schweiz traditionell eine konsensorientierte Politik betreibe, aber der aktuelle Fall zeige, dass auch hier Grenzen überschritten werden könnten. Die Diskussion wird in den nächsten Monaten weiter an Bedeutung gewinnen, da das Parlament über die neuen Regulierungsvorschriften abstimmen muss





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UBS Bankenregulierung Lobbying Finanzministerin Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Börsenvorschau: Anleger zwischen Iran-Hängepartie und Notenbanken sowie Zahlen der UBSDie neue Börsenwoche steht die Strasse von Hormus weiter im Fokus. Die Berichtssaison wartet mit Höhepunkten auf.

Read more »

Medikamentenpreise Schweiz: BAG-Beamter wird deutlichJörg Indermitte kritisiert an einer Tagung Machtpolitik und Lobbying der Pharmaindustrie.

Read more »

Trump bricht Verhandlungen mit Iran ab und erhöht DruckUS-Präsident Trump hat erneut Verhandlungen mit dem Iran abgebrochen und verstärkt den militärischen Druck im Golf. Diplomatische Bemühungen stocken, und die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah ist fragil. Die deutsche Marine bereitet sich auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor.

Read more »

Trump nach Schüssen beim Korrespondentendinner: Deutungshoheit und innenpolitischer DruckNach den Schüssen beim White House Correspondents' Dinner mit US-Präsident Donald Trump gewinnt das Rennen um die Deutungshoheit an Fahrt. Während Trump sich als standfester Staatsmann inszeniert, nutzen seine Republikaner die Gelegenheit, um den Druck auf die Demokraten zu erhöhen. Die Vorfälle fallen in eine Zeit, in der Trump innenpolitisch unter Druck steht, mit steigenden Spritpreisen, dem Iran-Konflikt und sinkenden Zustimmungswerten.

Read more »

Veloverkehr: Autos sind Hauptrisiko bei Unfällen – Kantone unter DruckNeue Zahlen zeigen, dass Autos in drei Viertel der Velounfälle mit Verletzten die Schuld tragen. Der Bund fordert schnellere Fortschritte beim Bau sicherer Velowegnetze und die Einführung von Tempo 30.

Read more »

Ungarn nach Wahl unter Druck wegen KapitalbewegungenNach der Wahl in Ungarn rückt das Umfeld von Viktor Orbán stärker ins Blickfeld. Berichte über mögliche Kapitalverlagerungen sorgen für politische Spannungen.

Read more »