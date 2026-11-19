Die UBS kritisiert scharf das dritte Massnahmenpaket zur Bankenregulierung. CEO Sergio Ermotti warnt vor Wettbewerbsnachteilen und unverhältnismässigen Auflagen für die Finma.

Die UBS hat ihre fundamentale Ablehnung der geplanten Verschärfung der Bankenregulierung in der Schweiz öffentlich bekräftigt. In ihrer am Donnerstag publizierten Vernehmlassungsantwort zur Umsetzung des dritten Massnahmenpakets zur Bankenaufsicht übt die Grossbank scharfe Kritik an wesentlichen Teilen der Vorschläge. Die Bank warnt davor, dass die neuen Regeln die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes erheblich schwächen könnten, falls keine substanziellen Anpassungen vorgenommen werden.

UBS warnt vor unverhältnismässigen Auflagen

Der Vorstand der UBS erklärt in der Stellungnahme, dass die vorgeschlagenen Massnahmen teilweise weit über die etablierten internationalen Standards hinausgingen. Die Gesamtwirkung dieser Regeln sei als "unverhältnismässig" einzustufen. Sergio Ermotti, der Chief Executive der UBS, betont in einer eigenen Stellungnahme, dass ein Regelwerk geschaffen werden müsse, welches die Finanzstabilität stärkt, ohne die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz zu gefährden. Die Bank vermisst derzeit eine umfassende Beurteilung der Kosten und Wechselwirkungen sämtlicher Too-big-to-fail-Massnahmen.

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Kritik an Liquiditätsvorschriften und Finma-Befugnissen

Zu den schwerwiegendsten Einwänden der UBS zählen die geplanten zusätzlichen Liquiditätsanforderungen. Die Grossbank kritisiert insbesondere den engen Anwendungsbereich der vorgesehenen Regeln für global systemrelevante Banken sowie die umfassende Ausweitung der Eingriffsbefugnisse der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma. Zudem lehnt die UBS eine starre Rotation der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaften ab. Ebenso kritisiert die Bank Frühinterventionsmassnahmen, die ohne klare Auslöseschwellen definiert sind, was für planungssichere Bankgeschäfte als hinderlich angesehen wird.

Abgrenzung zu Finma und internen Verantwortlichkeiten

Trotz der harten Kritik an den regulatorischen Rahmenbedingungen unterstützt die UBS grundsätzlich das übergeordnete Ziel, die Finanzstabilität nach der Krise um die Credit Suisse zu stärken. Die Bank anerkennt die Notwendigkeit klarer individueller Verantwortlichkeiten für Führungskräfte. Allerdings fordert die UBS, dass sich die zusätzlichen Anforderungen strikt auf nachgewiesene Risiken beschränken müssen. Ein sorgfältiger Check der Gesamtwirkung sei unabdingbar, um negative Nebeneffekte auf die Märkte zu vermeiden.

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Folgen für Kreditkosten und Einlagenzinsen

Die UBS warnt explizit vor konkreten negativen Konsequenzen für die Volkswirtschaft und die Kunden, falls die Regulierung in der aktuellen Form verabschiedet wird. Die Bank prognostiziert unter anderem höhere Kreditkosten für Unternehmen und Privatpersonen. Zudem könnten die Einlagenzinsen für Kunden deutlich tiefer ausfallen, was die Attraktivität des Schweizer Finanzplatzes für Spareinlagen weiter mindern könnte. Diese wirtschaftlichen Folgen könnten die angestrebten Stabilitätsziele der Finma untergraben.

Forderung nach substanziellen Anpassungen

Die UBS fordert daher substanzielle Anpassungen an den vorgeschlagenen Regeln, bevor diese umgesetzt werden. Die Bank weist darauf hin, dass regulatorische Anforderungen nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Wettbewerbslandschaft betrachtet werden müssen. Die kritisierten Punkte betreffen nicht nur die UBS, sondern berühren die Struktur der gesamten systemrelevanten Banken in der Schweiz. Die Vernehmlassungsantwort markiert somit einen klaren Konflikt zwischen der Finanzindustrie und den Aufsichtsbehörden regarding der zukünftigen Ausgestaltung der Bankenregulierung.