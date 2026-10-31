UBS Immobilienfonds kündigt vier Wohnhäuser in Witikon für Abriss und Neubau bis 2028

Ein UBS Immobilienfonds kündigt vier Wohnhäuser in Witikon für einen Abriss bis 2028. Der pensionierte Architekt Florian Eidenbenz kritisiert den Neubau und proposes Alternativen zur Stadtentwicklung.

Ein Immobilienfonds der UBS hat in der Zürcher Gemeinde Witikon vier Wohnhäuser leergekündigt und präsentiert nun detailliert die Neubaupläne. Der pensionierte Architekt Florian Eidenbenz wehrt sich entschieden gegen den beabsichtigten Abriss der bestehenden Gebäude und hat daraufhin eine eigene Alternativstudie erstellt. Diese Konfrontation findet an der Carl-Spitteler-Strasse statt, wo aktuell Baupläne für einen massiven Umbau des Quartiers vorliegen. Der Konflikt zeigt exemplarisch die Spannungen zwischen renditeorientierten Grosskonzernen und dem Erhalt bestehender Wohnstrukturen in der Stadt.

Pläne für vier neue Häuser mit 130 Wohnungen bis 2028

Die aktuellen Pläne sehen vor, vier bestehende Häuser aus den 1950er-Jahren vollständig abzureissen. An ihrer Stelle sollen vier neue Wohngebäude mit jeweils fünf Stockwerken entstehen. Diese Massnahme betrifft direkt 59 bestehende Wohnungen, wodurch ungefähr hundert Menschen ihre Unterkünfte verlieren müssen. Als Gegenleistung sollen an diesem Standort rund 130 neue Wohnungen entstehen, was einer Verdopplung der Kapazität entspricht.

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Verantwortlich für die Realisierung des Projekts ist die Bau Firma Halter, wobei Abriss und der geplante Neubaustart für das Jahr 2028 angesetzt sind. Die Bank begründet ihr Vorgehen damit, dass die Gebäude aus den 1950er-Jahren einer umfassenden Modernisierung bedürften, um zeitgemässe Standards zu erfüllen. Mit dem geplanten Neubau könne dieses Sanierungsziel erreicht werden, während gleichzeitig die Zahl der verfügbaren Wohnungen signifikant erhöht wird. Die Eigentümerin betont, dass sie ihre soziale Verantwortung sehr ernst nimmt und umfassende Massnahmen für die betroffenen Mieterinnen und Mieter umsetzt.

Florian Eidenbenz zeigt Alternative zur Aufstockung auf

Florian Eidenbenz, ein pensionierter Architekt mit einzigartigem Engagement gegen den Abrisswahn von Grosskonzernen, hat eine fundierte Alternative entwickelt. Er lehnt den totalen Abriss von Häusern in gutem Zustand als Symptom einer wegwerforientierten Gesellschaft ab. In seiner Freiwilligen Studie schlägt er vor, an die bestehenden Häuser anzubauen und zusätzliche Etagen aufzubringen. Dabei ergibt sich eine etwas geringere Anzahl an Wohnungen im Vergleich zum Neubau, da die Grundrisse in den älteren Häusern oft grosszügiger gestaltet sind.

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Ein wesentlicher Vorteil dieser Methode ist die soziale Kontinuität. Wenn gestaffelt gebaut wird, könnten Mieterinnen und Mieter während der Aufstockung in bereits erstellte Anbauten oder aufgestockte Wohnhäuser ziehen. So bleiben sie in ihrer gewohnten Umgebung wohnhaft und verlieren nicht den sozialen Halt. Eidenbenz weist darauf hin, dass Firmen mit klaren Renditevorgaben oft keinen Anreiz haben, flexibel zu handeln, da Umbauten komplexer sind als Neubauprojekte.

Bank antwortet mit verlängerten Kündigungsfristen

Auf Nachfrage von Tsüri.ch schreibt die Bank, dass die Eigentümerin individuelle Unterstützung bei der Wohnungssuche anbietet. Dazu gehören auch verlängerte Kündigungsfristen, um den Übergang für die Mieterinnen und Mieter zu erleichtern. Eidenbenz argumentiert jedoch, dass Umbauten durch moderne Tools einfacher zu handhaben sind als oft angenommen. Viele grossen Firmen hätten oft kein Know-how, wie man Häuser Umbauten statt abzureissen, was zu einer Einseitigkeit in der Bauplanung führt.

Er weist darauf hin, dass die Ausschreibung von Bauarbeiten heute Tools bietet, die das Vorgehen erleichtern. Der Ablauf sei bei Umbauten besser planbar, als viele Investoren glauben. In Architekturwettbewerben seien die Vorgaben jedoch oft so, dass sie mit einem Erhalt des Hauses nicht umsetzbar sind. Dies zwingt Architekten und Eigentümer, oft auf den Neubau als einzige Lösung zu setzen, obwohl Alternativen technisch machbar wären.

Kontext: Zunahme von Leergekündigungen in Witikon

Die Auswirkungen der Strategie der UBS sind im gesamten Quartier sichtbar. In der Siedlung Wiesliacher hat die Zurich Versicherung 60 Mietparteien leergekündigt, und nur einige hundert Meter entfernt an der Stodola-Strasse kündigte die Versicherung den Mieterinnen und Mietern von 32 Wohnungen. Im ganzen Quartier sind Häuser mit Baugespannen markiert, was die systematische Umstrukturierung des Wohnraums verdeutlicht. Eidenbenz kritisiert, dass die Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer sich zu stark an den Renditevorstellungen orientieren und zu wenig an der sozialen Nachhaltigkeit.

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Für ihn sollten Liegenschaften nur dann abgerissen werden, wenn die Besitzerinnen und Besitzer nachweisen können, dass ein Erhalt nicht möglich ist. Höher bauen soll nur dann zugelassen werden, wenn die bestehenden Gebäude erweitert werden, statt sie zu zerstören. Bisher hatte Eidenbenz mit seinen Alternativprojekten noch keinen Erfolg. Teilweise gefalle es den Eigentümerinnen und Eigentümern nicht, dass sich ein fremder Mensch in ihre Baupläne einmischt. Oft erfahre er zu spät von den Projekten, und wenn das Baugesuch eingereicht ist, ändere sich in der Regel nicht mehr viel an den Plänen. Das Stadtmagazin Tsüri.ch berichtet seit 2015 unabhängig, kritisch und konstruktiv über das Leben in der Stadt Zürich und hat sich als feste Stimme für urbane Politik etabliert.