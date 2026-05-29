UBS Football Cup: Viertklässler aus Diepoldsau kämpfen um den Sprung ins Schweizer Finale

Der UBS Football Cup bringt Schülerinnen und Schüler aus ganz Schweiz zusammen. In Diepoldsau zeigen die Viertklässler von Klasse 4b Teamgeist, entwickeln eigens ein Glücksritual und träumen von einer Profikarriere, während UBS seit über vier Jahrzehnten den Fussball von der Basis bis zur Nationalmannschaft unterstützt.

Der UBS Football Cup ist das offizielle schulische Fussballturnier der Schweiz und ein fester Bestandteil im Jahreskalender zahlreicher Schulen. In Diepoldsau, im Kanton St. Gallen, zeigen die Viertklässler der Klasse 4b des Schulhauses Kirchenfeld, was bei einem solchen Ereignis möglich ist.

Am 20. Mai traten sechzig Teams beim kantonalen Finale in St. Gallen gegeneinander an, jedes mit dem Ziel, sich für das landesweite Endspiel am 10. Juni in Basel zu qualifizieren - dort werden die besten Schulfussballerinnen und -fussballer des Landes gekrönt. Der Cup gibt den jungen Sportlern nicht nur die Chance, ihr Talent zu präsentieren, sondern fördert zugleich zentrale fußballerische Fähigkeiten: Technik, Ausdauer, Ballgefühl und Spielverständnis.

Wie Turnierdirektor Roger Keller betont, steht der Zusammenhalt im Team im Vordergrund, denn Fussball ist ein Mannschaftssport, bei dem Sieg und Niederlage gemeinsam erlebt werden. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b aus Diepoldsau nehmen das Turnier mit viel Begeisterung und einem eigenen Glücksritual in Angriff. Alper, ein Viertklässler, beschreibt das Cup‑Erlebnis als "cool"; Fabio ergänzt, dass die Stimmung "super" sei. Luke, ein weiterer Spieler, erklärt das eigens entwickelte Schlachtruf‑Mantra: "Was tun wir?

Gewinnen! Was tun wir? Gewinnen! Was tun wir?

Gewinnen!

", das dem Team zusätzliche Motivation verleiht und den Teamgeist stärkt. Das Ziel ist klar: Das Finale in Basel zu erreichen und dort möglicherweise den Grundstein für eine Profikarriere zu legen. Während für manche Schülerinnen und Schüler der reine Spaß am Spiel im Vordergrund steht, träumen andere bereits von einer Zukunft im Spitzenfussball. Vorbilder wie Granit Xhaka, Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, wirken dabei als Inspiration.

Seit 1993 ist die Banken­gruppe UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und unterstützt den Fussball auf allen Ebenen: von Beach‑Soccer und eFootball bis hin zu den Nationalteams der Frauen und Männer. Felix Grütter, Verantwortlicher für das Marketing im Bereich Breitenfussball und eFootball beim SFV, betont, dass digitale Plattformen wie YouTube und die UBS Football Skills‑Web‑App jungen Talenten heute wichtige Lernquellen bieten. Die App belohnt Nutzer für fußballerische Leistungen, Engagement im Verein und Fachwissen im Quiz.

Durch das gigantische Fantrikot, das im Rahmen des Cups verteilt wird, soll die gesamte Schweiz dazu eingeladen werden, Teil einer einheitlichen Fanbotschaft zu werden. UBS positioniert sich somit genau dort, wo Fussball beginnt - in den Schulhöfen - und begleitet die jungen Spieler bis hin zu den größten Bühnen des Schweizer Fussballs





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UBS Football Cup Schulfußball Schweiz Teamgeist Jugendfußball Sportförderung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Wirtschaft: Analysten und Ökonomen weniger pessimistisch für die ZukunftDer UBS-CFA-Indikator steigt im Mai deutlich, bleibt aber trotzdem im negativen Bereich.

Read more »

UBS bestätigt Chip-Superuyklus - Comet zieht anDie Aktien von Comet legen weiter zu. Auslöser ist eine Kurszielerhöhung der UBS aufgrund des erwarteten Wachstums im Halbleiterzyklus.

Read more »

[Sponsored] 8.60% Coupon p.a. mit Nestlé, Novartis, Roche, UBSWir präsentieren Ihnen unsere aktuellen Anlageprodukte. Barrier Reverse Convertibles sind an Anleger gerichtet, die auf Ihrem Kapital eine Rendite oberhalb des Marktzinses erzielen möchten. Die Produkte bieten attraktive, garantierte Coupons auf ausgesuchte Basiswerte und schützen den Anleger, durch die Barriere, gegen Kursausschläge nach unten.

Read more »

Stellenangebot in Bankenbranche wegen UBS auf TiefststandDas Stellenangebot in der Bankenbranche bewegt sich auf tiefem Niveau. Grund dafür ist hauptsächlich die Grossbank UBS, die im Vergleich zu früher nur noch wenige Stellen ausgeschrieben hat.

Read more »