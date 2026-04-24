UBS ernennt Marc Genova zum neuen Regionaldirektor und Leiter Wealth Management Genf

Die UBS hat Marc Genova zum neuen Regionaldirektor und Leiter Wealth Management Genf ernannt. Er übernimmt die Position von Jean-François Beausoleil, der in den Ruhestand geht. Der Wechsel soll Kontinuität und Erfahrung sichern.

Die UBS gab am Donnerstag bekannt, dass Jean-François Beausoleil seine Positionen als Regionaldirektor und Leiter Wealth Management in Genf abgeben wird. Diese bedeutende Veränderung in der Führungsebene der Bank wird mit dem 1.

Juli wirksam, an welchem Marc Genova die Leitung des Wealth Management Genf sowie die Funktion des Regionaldirektors übernehmen wird. Dieser Wechsel markiert einen wichtigen Moment für die UBS in der Region Genf und unterstreicht das Engagement der Bank für Kontinuität und strategische Weiterentwicklung. Marc Genova bringt eine beeindruckende, fast vier Jahrzehnte umfassende Karriere bei der UBS mit. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer soliden Ausbildung in Form einer Banklehre in der Westschweiz.

Im Laufe der Jahre sammelte er vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Bank, darunter das Firmenkundengeschäft und das Risikomanagement. Er bekleidete erfolgreich mehrere Führungspositionen und bewies dabei stets seine Fähigkeit, komplexe Herausforderungen zu meistern und Teams zu motivieren. Zuletzt war er als Verantwortlicher für WM Europe International South im Global Wealth Management tätig, wo er seine strategischen Fähigkeiten und sein tiefes Verständnis des internationalen Wealth Management unter Beweis stellte.

In seiner neuen Rolle wird Genova direkt an August Hatecke und Sabine Keller-Busse berichten, was eine klare Berichtslinie und eine enge Zusammenarbeit mit den höchsten Führungsebenen der UBS gewährleistet. Die Ernennung von Genova signalisiert das Vertrauen der Bank in seine Kompetenz und seine Vision für die Zukunft des Wealth Management in Genf. Es wird erwartet, dass er die erfolgreiche Entwicklung der Region fortsetzen und neue Wachstumschancen erschließen wird.

Jean-François Beausoleil hat die UBS in der Region Genf über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und mit großem Engagement und Erfolg geführt. Seine Karriere bei der Bank begann bereits 1987 als Praktikant bei der damaligen Union de Banques Suisses. Durch verschiedene Führungspositionen im Wealth Management arbeitete er sich stetig nach oben und wurde schließlich im Jahr 2009 zum Regionaldirektor ernannt. Unter seiner Führung hat die UBS in Genf ihre Position als führender Anbieter von Wealth Management-Dienstleistungen gefestigt und ausgebaut.

Die Bank würdigt seine Leistungen und seinen Beitrag zum Erfolg der Region. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und seine umfassende Erfahrung weiterhin zur Verfügung zu stellen, wird Beausoleil dem Unternehmen in den kommenden Monaten als Senior Advisor zur Seite stehen. Dies ermöglicht eine nahtlose Übergabe von Verantwortlichkeiten und Know-how an seinen Nachfolger Marc Genova. Nach Abschluss dieser Übergangsphase wird Beausoleil seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Der Wechsel in der Führungsposition wird von der UBS als strategischer Schritt betrachtet, der Kontinuität und Erfahrung vereint, während gleichzeitig die Weichen für die zukünftige Entwicklung in der wichtigen Region Genf gestellt werden. Die Bank ist zuversichtlich, dass Marc Genova die Herausforderungen seiner neuen Rolle erfolgreich meistern und die UBS in Genf weiterhin erfolgreich führen wird. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung der Region Genf für die globale Strategie der UBS und das Engagement der Bank für langfristiges Wachstum und Kundenzufriedenheit





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