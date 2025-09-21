UBS: Droht die Flucht in die USA?

Die UBS prüft offenbar die Verlagerung ihres Hauptsitzes in die USA, angetrieben durch die Aussicht auf eine Lockerung der Regulierung und den Druck von Aktionären. Ein solcher Schritt hätte weitreichende Folgen für die Schweiz und die Bank selbst. Der Artikel analysiert die Hintergründe und möglichen Auswirkungen dieser Entwicklung, beleuchtet die Interessen der verschiedenen Akteure und plädiert für eine nachhaltige Lösung zur Stärkung des Finanzplatzes Schweiz.

Das Leck kam über das Umfeld von Donald Trump. Genüsslich liessen die Herren durchsickern, dass die UBS sich bei der Trump-Administration erkundigte, was es bräuchte, um ihren Sitz in die USA zu verlegen. Die einfachste Möglichkeit wäre dies über den Kauf einer mittelgrossen US-Bank.

Damit, so die Hoffnung, würde die UBS gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Erstens ihre unrentable Präsenz in den USA stärken und zweitens wäre es eine erfolgreiche Flucht vor den neuen Vorschriften, die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (KKS) im Nachgang zur Pleite der Credit Suisse durchsetzen will. Dabei hilft die aktuelle politische Lage, da Donald Trump bestrebt ist, die Bankenregulierung zu schwächen. Dass sich das oberste Management in Bern gegen alle Massnahmen wehrt, die den Aktienkurs drücken, ist verständlich. UBS-Chef Sergio Ermotti hält selbst Aktien im Wert von 92 Millionen Dollar, deren Wert kurzfristig deutlich über hundert Millionen steigen würde, wenn die Politik nachgibt. Ähnliches gilt für den schwedischen Hedgefonds Cevian und seine amerikanischen Geldgeber. Diese haben in den letzten zwei Jahren 380 Millionen Franken verdient und streben nach mehr. Sie fordern die UBS offen auf, die Schweiz zu verlassen.\Längerfristig wäre die Flucht in die USA zwar machbar, aber ein Eigentor für die Schweiz und die UBS. Für die Bank, weil ihr internationales Vermögensverwaltungsgeschäft zusammenbrechen würde, wenn sie amerikanisch würde. Das sagen fast alle, die etwas vom Geschäft verstehen und nicht im Solde der UBS stehen. Auch ehemalige Führungskräfte und Blackrock, der grösste Aktionär, teilen diese Einschätzung. Zudem hätte wohl kein einziger Kunde, der sein Geld bei der UBS deponiert hat, etwas dagegen, wenn die Bank dank höherem Eigenkapital sicherer wäre. Langfristig wäre eine stärkere Kapitalisierung ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Anders sieht es bei den Kreditkunden aus, für die könnten strengere Vorschriften nachteilig sein. Ein Wegzug der Bank wäre jedoch sehr schlecht für die Schweiz. Grosskonzerne wie Nestlé, Roche oder Novartis, aber auch die Kantonalbanken profitieren bereits davon, dass eine global tätige Bank ihren Sitz in der Schweiz hat. Für sie ist es schon heute ein Nachteil, dass wir nicht mehr zwei Grossbanken haben, da die Konkurrenz fehlt.\Was ist also zu tun? Kurzfristige Interessen von Aktionären, die auf schnelle Rendite aus sind, sollte man ignorieren. Diese Denkweise hat bereits die CS und die Swissair ruiniert und auch Nestlé destabilisiert. Dort haben hoch bezahlte Manager in den letzten Jahren auf einen Hedgefonds gehört und auf Pump spekuliert. Zweieinhalb Jahre nach dem Fall der CS ist das Fazit ernüchternd: Kein Manager wurde zur Verantwortung gezogen, das Parlament hat keinen Entscheid zustande gebracht, der die Sicherheit des Systems erhöht. Alles wird verschleppt und verzögert, bis es niemanden mehr interessiert. Die UBS bekämpft die Kapitalvorschriften, die Bankiervereinigung versucht zu verhindern, dass Banker leichter zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie Verluste produzieren und Gesetze missachten. Was jetzt gebraucht wird, ist rasch ein Kompromissvorschlag, der umgesetzt werden kann und eine tatsächliche Verbesserung bewirkt. Wie könnte dieser aussehen? Man könnte zulassen, dass die UBS sich so aufstellt, dass sie statt 24 Milliarden nur etwa 10 bis 15 Milliarden Franken zusätzliches Kapital benötigt. Zusätzlich wären Vorschriften denkbar, die den Zukauf einer grossen Investmentbank verhindern. Dies gepaart mit einer deutlichen Verschärfung der Verantwortlichkeiten könnte ein gangbarer Weg sein. Was nicht mehr sein darf: Dass Manager Millionen kassieren, eine Bank ruinieren und danach straffrei davonkommen. Der Autor ist Chefredaktor der SonntagsZeitung. Der promovierte Ökonom war ursprünglich Wirtschaftsredaktor und erhielt für seine Publikationen über den Niedergang der Swissair den Zürcher Journalistenpreis





