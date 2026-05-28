UBS-CEO Sergio Ermotti trainiert überraschend mit der Schweizer Nati in St. Gallen

Sergio Ermotti, CEO der UBS, stattete der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft im WM-Camp einen überraschenden Besuch ab und trainierte mit Stars wie Granit Xhaka und Manuel Akanji. Der ehemalige Stürmer des FC Chiasso zeigte dabei sein Ballgefühl und sprach über seine Leidenschaft für den Sport.

Der UBS -Konzernchef Sergio Ermotti hat der Schweizer Fussball -Nationalmannschaft im WM-Camp in St. Gallen einen Überraschungsbesuch abgestattet. Der 66-jährige Tessiner trainierte im Kybunpark mit Captain Granit Xhaka und Abwehrchef Manuel Akanji.

Das Ereignis fand am Donnerstagvormittag statt, als Ermotti als Gast zum Training der Nati stiess. Es war ein Privileg, das zuvor bereits Ski-Star Marco Odermatt im Jahr 2024 genossen hatte. Ermotti, der als ehemaliger Stürmer beim FC Chiasso in der damaligen NLC spielte, verfolgte einst den Traum einer Profi-Karriere, musste diesen jedoch aufgrund einer schweren Bänderverletzung aufgeben. Stattdessen begann er eine Weltkarriere im Finanzwesen und ist heute CEO der UBS.

Trotz seiner steilen Laufbahn ist er dem Fussball treu geblieben und amtet als langjähriger Präsident des 1. -Liga-Classic-Clubs FC Collina d'Oro. Der Besuch bei der Nati zeigt, dass Ermotti seine Leidenschaft für den Fussball nie verloren hat. Er nutzte die Gelegenheit, um mit den besten Spielern der Schweiz zu trainieren und sein Ballgefühl unter Beweis zu stellen.

Die Spieler waren sichtlich überrascht und erfreut über den Besuch des Bankiers. Ermotti selbst genoss die Einheit und zeigte sich beeindruckt von der Professionalität des Teams. Das Training diente der Vorbereitung auf die bevorstehende Weltmeisterschaft, bei der die Schweiz in der Gruppenphase auf starke Gegner trifft. Die Nationalmannschaft hofft, mit ihrem Captain Granit Xhaka und Abwehrchef Manuel Akanji eine gute Rolle zu spielen.

Ermotti, der einst Seite an Seite mit dem heutigen Nati-Direktor Pierluigi Tami kickte, könnte den Spielern als Vorbild dienen, wie man Rückschläge überwindet und erfolgreich wird. Der Finanzmanager betonte, dass er die Nati bei der WM unterstützen wird und gespannt auf die Leistungen sei. Das Training im Kybunpark war eine willkommene Abwechslung für die Mannschaft und sorgte für positive Schlagzeilen. Die Fans der Schweizer Nati hoffen, dass der Geist dieses besonderen Besuchs die Mannschaft zu Höchstleistungen anspornen wird.

Ermotti selbst erinnerte sich an seine eigene Zeit als Fussballer und betonte, wie wichtig Teamgeist und Disziplin sind. Er zeigte Verständnis für die Herausforderungen, denen sich die Spieler stellen müssen, und lobte die Arbeit des Trainer- und Betreuerstabs. Der Besuch von Sergio Ermotti ist ein Beispiel dafür, wie Spitzenmanager aus der Wirtschaft ihre Verbundenheit zum Sport zeigen können. Er unterstreicht die Bedeutung des Sports als verbindendes Element.

Die Schweizer Nati wird in den nächsten Tagen weiter intensiv trainieren, um für die WM bestens gerüstet zu sein. Ermotti wird die Entwicklung des Teams verfolgen und hofft auf einen erfolgreichen Turnierverlauf. Der Besuch bleibt sicherlich in Erinnerung und zeigt, dass der Fussball Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Die Begegnung mit den Nationalspielern war für Ermotti eine besondere Erfahrung, die er so schnell nicht vergessen wird.

Er bedankte sich herzlich für die Einladung und wünschte der Mannschaft viel Erfolg. Das Team revanchierte sich mit einem signierten Trikot, das Ermotti stolz entgegennahm. Solche Aktionen stärken die Bindung zwischen Sport und Wirtschaft und können auch als Motivation für junge Talente dienen. Der FC Collina d'Oro, dessen Präsident Ermotti ist, profitiert ebenfalls von seiner Bekanntheit und seinen Kontakten.

Insgesamt war der Besuch eine gelungene Überraschung, die positive Resonanz in den Medien fand. Die Nati-Spieler zeigten sich offen und gastfreundlich, was den Imagewert des Schweizer Fussballs weiter steigert. Ermotti bewies, dass er nicht nur im Vorstandssaal, sondern auch auf dem Rasen eine gute Figur macht. Seine Ballkünste beeindruckten die Anwesenden, und er integrierte sich nahtlos ins Training.

Es bleibt zu hoffen, dass die Schweizer Nati bei der WM ähnlich gute Leistungen zeigt wie Ermotti bei seinem Kurzauftritt. Die Vorfreude auf das Turnier ist gross, und die Mannschaft ist entschlossen, ihr Bestes zu geben. Mit Unterstützung von prominenten Fans wie Sergio Ermotti kann die Nati auf eine breite Solidarität zählen. Der Fussball verbindet und schafft unvergessliche Momente - dieser Besuch war einer davon.

Wir wünschen der Schweizer Nati alles Gute für die WM und hoffen auf spannende Spiele. Mach mit beim Tippspiel von 20 Minuten zur Fussball-WM und tritt direkt der Tippgruppe deiner Gemeinde bei. Ob Fussballprofi oder Bauchgefühl-Tipper: Alle können mitmachen und tolle Preise gewinnen. Der Besuch von Sergio Ermotti zeigt einmal mehr, dass der Fussball Herzen höherschlagen lässt und Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenführt.

Die Nationalmannschaft wird diese positive Energie nutzen, um bei der WM zu glänzen





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