UBS: Bundesrat lockert Kapitalpuffer – Parlament entscheidet über weitere Schritte

Der Bundesrat hat der UBS einen Teil der geplanten neuen Kapitalpuffer erlassen, während er bei der Kapitalunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften hart bleibt. Im Parlament droht nun eine Auseinandersetzung über die endgültigen Regeln.

Nach monatelangen Konsultationen hat der Bundesrat dem Vermögensverwaltungs-Riesen UBS einen Teil der geplanten neuen Kapitalpuffer erlassen, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Dieses Massnahmenpaket soll die Stabilität der UBS stärken, doch aus Sicht der Bank ist es möglicherweise immer noch zu umfangreich.

Damit zeichnet sich ab dem Sommer eine harte Auseinandersetzung im Parlament ab, das über die Kernmassnahmen entscheiden muss. Die Politik plant, die Zügel für die letzte Grossbank des Landes anzuziehen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter will mit strengeren Vorgaben verhindern, dass die Steuerzahler bei einer möglichen zukünftigen Schieflage der UBS bluten müssen. Da die Bilanz der UBS rund doppelt so gross ist wie die Wirtschaftsleistung des Landes, könnte ein möglicher Rettungsversuch den Staat in Bedrängnis bringen.

Kaum ein anderes Land hat ein solches Klumpenrisiko. Ursprünglich schlug die Regierung vor, dass Software und Steuergutschriften in Zukunft nicht mehr als Kapital zählen sollten. Hier machte Keller-Sutter nach breitem Widerstand aus der Wirtschaft und den Kantonen nun Abstriche. Die Regeln zur Anrechnung von Steuergutschriften auf das Kernkapital sollen unverändert bleiben.

Zudem soll der Wert von Software entsprechend den Vorgaben der Europäischen Union über drei Jahre abgeschrieben werden. Die entsprechende Verordnung tritt voraussichtlich im Januar 2027 in Kraft, gefolgt von einer zweijährigen Übergangsfrist. Anders sieht es beim zweiten Kernelement aus, der Kapitalunterlegung der ausländischen Tochtergesellschaften. Hier bleibt das Finanzministerium hart und verlangt weiterhin eine Erhöhung der Kapitalunterlegung auf 100 Prozent von gegenwärtig 60 Prozent, und zwar ausschliesslich mit hartem Kernkapital.

Dieser Vorschlag wird auch von der Schweizerischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht Finma unterstützt. Das letzte Wort über die umstrittene Kapitalregel zum Auslandsgeschäft haben die Parlamentarier. Eine erste Beratung dazu soll am 4. Mai beginnen.

Beobachter halten eine Verwässerung für möglich. Bei einer verzögerungsfreien parlamentarischen Beratung muss die UBS das zusätzliche Kapital bis zum Jahr 2035 bereitstellen. Die Regierung hat die benötigte Kapitalerhöhung auf neun Milliarden Dollar beziffert. Die Reduktion begründete sie mit dem Entgegenkommen bei der Verordnung und dem inzwischen gesunkenen Gewicht der ausländischen Beteiligungen der UBS.

Die derzeitige effektive Kapitallücke der UBS schätzte die Regierung auf neun Milliarden Dollar. Die Differenz zu den ursprünglich genannten 20 Milliarden Dollar komme dadurch zustande, dass Einheiten des Konzerns die geltenden Eigenmittelanforderungen bereits heute deutlich übererfüllten. Diese Kapitalpuffer könnten teilweise zur Finanzierung der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen eingesetzt werden. Zum Vergleich: Analysten erwarten LSEG-Daten zufolge für 2027 einen Jahresgewinn von 12,5 Milliarden Dollar.

Sollte die Eigenkapitalunterlegung für die ausländischen Beteiligungen nicht hinreichend umgesetzt werden, behalte sich die Regierung vor, die Eigenmittelunterlegung latenter Steueransprüche in der Verordnung neu zu beurteilen. Wie diese Klausel in der Praxis funktionieren würde, ist unklar. Das Parlament kann solche Verordnungen theoretisch ausser Kraft setzen, indem es das zugrundeliegende Gesetz ändert, was jedoch Jahre dauern könnte.

Die UBS, die ihre Investoren im Nacken hat, möchte einerseits zügig Klarheit haben zu den Kapitalanforderungen, die einen grossen Einfluss auf ihre Ausschüttungen an die Aktionäre haben. Fallen die Vorgaben zu streng aus, befürchtet das Institut einschneidende Wettbewerbsnachteile und zusätzliche Kosten. Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher warnte vergangene Woche, dass strengere Kapitalvorschriften das Geschäftsmodell der Bank bedrohen und Fragen zur Zukunft des Instituts in der Schweiz aufwerfen könnten.

Sollten die Vorschläge der Regierung umgesetzt werden, könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald unausweichlich werden, so Kelleher





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