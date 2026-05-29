Überwachungsbehörde nimmt Europapartei der AfD ins Visier

Die Überwachungsbehörde für europäische Parteien hat Hinweise auf mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte durch die Europapartei der AfD gefunden. Die Behörde hat ein Schreiben mit den vorliegenden Fakten an die EU-Kommission, das Europaparlament und den Rat der Mitgliedsstaaten gesendet.

Die Überwachungsbehörde für europäische Parteien hat Hinweise auf mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte durch die Europapartei der AfD gefunden. Die Behörde hat ein Schreiben mit den vorliegenden Fakten an die EU-Kommission, das Europaparlament und den Rat der Mitgliedsstaaten gesendet.

Die Europapartei der AfD ist möglicherweise in Gefahr, ihre Registrierung als europäische Partei und damit EU-Fördermittel zu verlieren, falls eine förmliche Überprüfung eingeleitet und dabei offenkundige und schwerwiegende Verstöße festgestellt werden sollten. Die Behörde hat Hinweise auf problematisches Vorgehen in Mitgliedsparteien gefunden, darunter Gerichtsentscheidungen, die sich kritisch gegenüber einzelnen Mitgliederparteien wie der AfD äußern, sowie Social-Media-Beiträge mit antisemitischer und Anti-LGBTQ-Rhetorik.

Die ESN-Partei, zu der auch die AfD gehört, könnte ihre Registrierung als europäische Partei und damit EU-Fördermittel verlieren, falls eine förmliche Überprüfung eingeleitet und dabei offenkundige und schwerwiegende Verstöße festgestellt werden sollten. Die für die Überwachung zuständige Behörde für europäische politische Parteien und Stiftungen lässt die übermittelten Hinweise Zweifel an der Einhaltung der EU-Werte durch die betroffene Organisation aufkommen. Die Einhaltung der EU-Grundwerte ist Voraussetzung dafür, dass Organisationen als europäische Partei registriert werden und Mittel erhalten.

Zu diesen Werten gehören etwa Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Parteien müssen sicherstellen, dass auch ihre Mitgliedsparteien oder -organisationen die Kernwerte achten. Der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund teilte mit: 'Wer gegen Minderheiten hetzt, mit den Feinden Europas paktiert und Rassismus schürt, der darf nicht mit Steuergeldern belohnt werden.

' Auch der Co-Vorsitzende der Linksfraktion im EU-Parlament, Martin Schirdewan, forderte den Geldentzug. Das EU-Parlament, der Rat und die Kommission haben gemäß den EU-Regeln zwei Monate Zeit, ihre Absicht zu erklären, die Aufsichtsbehörde zu einem förmlichen Prüfverfahren aufzufordern





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