Überschaubare Unternehmensagenda mit Wechsel an SIX und Kapitalmarkttag

Die Börsenwoche in der Schweiz steht im Zeichen eines Aktienwechsels von der BX Swiss zur SIX, eines Kapitalmarkttags eines Hörgeräteherstellers mit Verwaltungsratsänderungen sowie einer Generalversammlung eines Immobilienkonzerns. Zudem publishes das BAZG wichtige Aussenhandels- und Uhrenexportdaten.

In dieser Woche bleibt die Unternehmensagenda an der Schweizer Börse überschaubar, da wir uns weiter in der ereignisarmen Zwischensaison befinden. Am Montag wechseln die Aktien von der BX Swiss an die SIX Swiss Exchange, wobei keine neuen Aktien ausgegeben werden.

Das in Sarnen ansässige Unternehmen ist auf Private-Equity-Sekundärmarktinvestitionen spezialisiert. Ebenfalls am Montag hält der Hörgerätehersteller einen Kapitalmarkttag in Zürich ab, bei dem personelle Veränderungen im Verwaltungsrat anstehen: Ingrid Cotoros, Malina Man Lin Ngai und Hooi Ling Tan werden zur Neuwahl vorgeschlagen, während Lynn Dorsey Bleil und Ronald van der Vis nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Das stark wachsende Medtech-Unternehmen will im Rahmen dieser Veranstaltung seine globale kommerzielle Strategie, Wachstumspläne und Initiativen zur weiteren Geschäftsentwicklung erläutern, wobei das Knochenersatzprodukt MagnetOs im Mittelpunkt stehen dürfte. Am Mittwoch trägt der Immobilienkonzern mit seiner Generalversammlung zur Börsenwoche bei und legt den Aktionären mehrere Anträge vor, die auf finanzielle Flexibilität abzielen.

Zudem steht die Wiederwahl von Michael Zahn als Verwaltungsratspräsident an. Am Donnerstag sind zwar keine grossen Unternehmenstermine geplant, dafür veröffentlicht das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) die Aussenhandelszahlen und die Uhrenexporte für Mai, die besonders für Schweizer Luxusgüter- und Uhrenwerte von Interesse sind





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