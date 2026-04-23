Überraschender Führungswechsel in der US-Marine inmitten der Seeblockade der Straße von Hormus

Die US-Regierung hat John Phelan als Staatssekretär für Marineangelegenheiten abgelöst. Hung Cao übernimmt interimistisch. Der Wechsel erfolgt während einer angespannten Situation im Persischen Golf und einer Seeblockade des Iran.

Mitten in einer zunehmend angespannten Lage im Persischen Golf, insbesondere angesichts der Seeblockade der Straße von Hormus, hat die US-Regierung einen überraschenden Wechsel in der Führungsebene der Marine vollzogen.

John Phelan, der bisherige Staatssekretär für Marineangelegenheiten, verlässt die Regierung mit sofortiger Wirkung. Diese Entscheidung wurde durch einen Sprecher des Verteidigungsministeriums auf der Plattform X bekannt gegeben. Als Interimslösung wurde Unterstaatssekretär Hung Cao mit der Übernahme der Geschäfte bis auf Weiteres betraut. Das Ministerium hielt sich jedoch bedeckt hinsichtlich der genauen Gründe für diesen plötzlichen Führungswechsel, was Spekulationen befeuert.

Phelan, dessen Hintergrund in der Investmentbanking-Branche liegt, hatte seine Position erst im März des vergangenen Jahres übernommen. Seine Amtszeit war von dem Versuch geprägt, die strategische Ausrichtung der Marine an die sich verändernden geopolitischen Realitäten anzupassen. Ein zentraler Aspekt seiner Arbeit war die Umsetzung einer neuen Schiffbau-Initiative, die insbesondere den Bau von modernen Schlachtschiffen vorsah. Diese Schiffe sollten in einer symbolträchtigen Geste den Namen des amtierenden Präsidenten tragen.

Bei der Ankündigung dieser Initiative hatte Präsident Trump Phelan öffentlich gelobt und seine Fähigkeiten hervorgehoben. Die aktuelle Situation, in der dieser Wechsel stattfindet, wirft Fragen nach der Stabilität der politischen Führung und der Umsetzung der strategischen Ziele der Marine auf.

Die Seeblockade der Straße von Hormus, die von der US-Regierung initiiert wurde, zielt darauf ab, den Iran wirtschaftlich unter Druck zu setzen, indem wichtige Einnahmequellen durch die Blockade aller Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern, abgeschnitten werden sollen. Diese Maßnahme stellt eine Eskalation der Spannungen in der Region dar und birgt das Risiko einer weiteren Destabilisierung. Die Entscheidung, Phelan auszutauschen, könnte im Zusammenhang mit Differenzen über die Strategie zur Bewältigung dieser Krise stehen.

Die «New York Times» berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass es seit Monaten zu Spannungen zwischen Phelan und seinen direkten Vorgesetzten, Verteidigungsminister Pete Hegseth und dessen Stellvertreter Stephen Feinberg, gekommen sei. Besonders Feinberg soll zunehmend unzufrieden mit der Art und Weise gewesen sein, wie Phelan die neue Schiffbau-Initiative vorantrieb. Es wird vermutet, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Prioritäten und die Geschwindigkeit der Umsetzung gab. Diese internen Konflikte könnten letztendlich zu Phelans Ausscheiden geführt haben.

Es ist bemerkenswert, dass dies nicht der einzige Führungswechsel innerhalb des Verteidigungsministeriums in jüngster Zeit ist. Vor etwa drei Wochen hatte Verteidigungsminister Hegseth bereits den Stabschef des US-Heeres, General Randy George, zum Rücktritt gedrängt. George trat daraufhin mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. George war zuvor von der Vorgängerregierung unter Präsident Biden ernannt worden, was die politische Dimension dieser Personalentscheidungen unterstreicht.

Die Häufung dieser Rücktritte und Wechsel in Schlüsselpositionen deutet auf eine mögliche Neuordnung der Machtverhältnisse innerhalb des Verteidigungsministeriums und eine verstärkte Durchsetzung der politischen Agenda der aktuellen Regierung hin. Die Situation in der Straße von Hormus bleibt angespannt, und die Auswirkungen des Führungswechsels in der Marine auf die weitere Entwicklung der Krise sind noch unklar. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Vorgänge mit Sorge und fordert eine Deeskalation der Spannungen





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