Überraschende Siege: EHC Kloten und Rapperswil-Jona Lakers triumphieren, ZSC Lions unterliegen

In der Schweizer Eishockeyliga gab es am Wochenende einige Überraschungen: Der EHC Kloten feierte einen Auswärtssieg, die Rapperswil-Jona Lakers überzeugten mit einem deutlichen Erfolg, während die ZSC Lions eine Niederlage hinnehmen mussten.

Die ZSC Lions mussten sich in einem umkämpften Auswärtsspiel gegen Servette geschlagen geben, während der EHC Kloten und die Rapperswil-Jona Lakers überraschende Sieg e einfuhren. Die Partie zwischen den Lions und Servette entwickelte sich zu einem packenden Duell, das bis zum Schluss spannend blieb. Die Zürcher gingen durch ein Tor von Riedi in der 8. Minute in Führung, konnten diese aber nicht lange halten. Servette glich durch Schnyder in der 12.

Minute aus, wodurch das Spiel wieder völlig offen war. Im Schlussdrittel gelang es Rutta, die Gäste im Powerplay in Führung zu bringen, was die Spannung weiter erhöhte. Die Schlussphase wurde dann zu einem regelrechten Krimi. Vesey erhöhte in der 59. Minute mit einem Schuss ins leere Tor auf 3:1, was Servette scheinbar den Sieg sicherte. Die Lions gaben jedoch nicht auf und Riedi erzielte kurz darauf seinen zweiten Treffer, wodurch die Hoffnung auf ein Comeback wieder auflebte. Granlund machte mit einem weiteren Empty Netter den Deckel drauf und besiegelte damit die Niederlage der ZSC Lions. Das Spiel war geprägt von vielen Wendungen und Emotionen, was es für die Zuschauer zu einem wahren Nervenkitzel machte. Die Lions zeigten Kampfgeist, konnten sich aber letztendlich nicht gegen die starke Leistung von Servette durchsetzen. \Parallel dazu feierte der EHC Kloten einen überraschenden Auswärtssieg in Lausanne. Kloten dominierte das Spiel phasenweise und zeigte eine starke offensive Leistung. Bougro brachte die Lausanner zwar bereits in der dritten Minute in Führung, doch Kloten antwortete prompt. Puhakka und Meier drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste. Czarnik erhöhte in der 10. Minute in Überzahl auf 1:2, was die Klotener in eine komfortable Position brachte. Smirnovs baute die Führung kurz vor Ende des Startdrittels sogar noch aus. Im zweiten Drittel legten Ramel und Schreiber mit weiteren Toren nach, wodurch die Führung auf 5:2 ausgebaut wurde. Riat erzielte zwar noch einen Treffer für Lausanne, doch Kloten ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und verteidigte die Führung souverän bis zum Schluss. Der EHC Kloten zeigte eine bemerkenswerte Leistung und bestätigte damit seine Ambitionen in der Liga. Die Rapperswil-Jona Lakers fuhren ebenfalls einen deutlichen Sieg gegen Zug ein. Honka und Kellenberger brachten die Lakers bereits in der 14. Spielminute mit 2:0 in Führung, was den Grundstein für den Erfolg legte. Strömwall, Dünner und erneut Strömwall erhöhten mit drei Toren innerhalb von nur vier Minuten auf 5:0. Kellenberger setzte mit seinem zweiten Tor in der 40. Minute noch einen drauf und sorgte für den 6:0-Endstand. Die Lakers präsentierten sich in Topform und zeigten eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Die Fans beider Teams feierten die unerwarteten Siege ihrer Mannschaften, während die Spieler die positiven Ergebnisse gebührend feierten. Das Wochenende bot den Eishockey-Fans somit einige Überraschungen und spannende Spiele.\Die Ergebnisse unterstreichen die Unberechenbarkeit der Liga und zeigen, dass jedes Team an einem guten Tag in der Lage ist, jeden Gegner zu schlagen. Die Leistung der Klotener und Lakers ist ein Beweis für ihre Stärke und ihren Kampfgeist. Beide Teams haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, mit den Top-Teams der Liga mitzuhalten. Die Niederlage der ZSC Lions ist sicherlich ein Rückschlag, aber sie werden aus diesem Spiel lernen und gestärkt zurückkehren. Die Fans können sich auf weitere spannende Spiele und unerwartete Ergebnisse freuen. Der Eishockey-Sport in der Schweiz ist weiterhin hochattraktiv und bietet den Zuschauern jede Menge Unterhaltung und Nervenkitzel. Die Teams werden alles daran setzen, ihre Leistungen zu verbessern und weiterhin für Furore zu sorgen. Die Saison verspricht noch viele weitere Überraschungen und unvergessliche Momente für die Fans





