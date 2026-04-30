Uber expandiert ins Hotelgeschäft und wird zum digitalen Reisebüro

Uber integriert Hotelbuchungen in seine App und belohnt Nutzer mit Guthaben für Fahrten und Essen. Die Funktion ist zunächst nur in den USA und Grossbritannien verfügbar.

Uber erweitert sein Dienstleistungsangebot und positioniert sich zunehmend als umfassendes digitales Reisebüro . Bisher bekannt für seinen Fahrdienst, geht Uber nun einen weiteren Schritt in Richtung einer sogenannten Super-App , einem Konzept, das in Asien bereits weit verbreitet ist.

Kern dieser Strategie ist die Integration von Hotelbuchungen direkt in die Uber-App. Nutzer in den USA und Grossbritannien haben ab sofort die Möglichkeit, aus über 700.000 Hotels weltweit zu wählen und ihre Unterkünfte bequem über die App zu buchen. Diese Erweiterung des Angebots ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft mit Expedia, einem führenden Online-Reisebüro, das den Zugang zu einem riesigen Netzwerk an Unterkünften ermöglicht.

Ein besonderer Anreiz für Nutzer mit einem Uber One-Abonnement ist die Möglichkeit, für Hotelbuchungen «Uber Credits» zu erhalten. Bis zu zehn Prozent des Buchungswertes werden als Guthaben zurückerstattet, welches dann für zukünftige Fahrten mit Uber oder Bestellungen über Uber Eats verwendet werden kann. Diese Belohnungsstruktur soll die Kundenbindung stärken und die Nutzung der verschiedenen Uber-Dienste fördern. Uber verfolgt damit das Ziel, nicht mehr nur als reiner Fahrdienstleister wahrgenommen zu werden, sondern als zentraler Anlaufpunkt für alle Reisebedürfnisse.

In Grossbritannien, einem wichtigen Testmarkt für neue Funktionen, können Nutzer bereits seit einiger Zeit auch Flugtickets, Zugverbindungen und Fernbusse über die App buchen. Die Integration von Hotelbuchungen stellt somit die logische Ergänzung dar, um eine vollständige Reiseplanung innerhalb einer einzigen Anwendung zu ermöglichen – von der Tür-zu-Tür-Transportlösung bis hin zur Unterkunft.

Allerdings ist die Verfügbarkeit der neuen Hotelfunktion derzeit noch auf die USA und Grossbritannien beschränkt. Schweizer Nutzer müssen sich vorerst noch gedulden, bevor sie ihre Hotelbuchungen direkt über die Uber-App vornehmen können. Uber hat angekündigt, die Funktion schrittweise auf weitere internationale Märkte auszuweiten, jedoch wurde bisher kein konkreter Zeitplan für die Einführung in der Schweiz kommuniziert.

Die Strategie von Uber, sich zu einer Super-App zu entwickeln, spiegelt einen globalen Trend wider, bei dem Unternehmen versuchen, eine breite Palette von Dienstleistungen in einer einzigen App zu bündeln, um den Kunden ein nahtloses und umfassendes Nutzererlebnis zu bieten. Dieser Ansatz ist besonders in Asien erfolgreich, wo Apps wie Grab und Gojek bereits eine dominante Position im Markt einnehmen. Uber möchte diesen Erfolg auch in anderen Regionen replizieren und sich als führender Anbieter von Mobilitäts- und Reisedienstleistungen etablieren.

Die Integration von Hotelbuchungen ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, um das Angebot zu diversifizieren und die Kundenbindung zu erhöhen. Die zukünftige Entwicklung wird zeigen, ob Uber seine Vision einer Super-App erfolgreich umsetzen und sich langfristig im hart umkämpften Reisemarkt behaupten kann





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