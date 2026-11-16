U17-EM Qualifikation Liechtenstein gegen Litauen Spielverlauf

Bericht zum Spiel zwischen Liechtenstein und Litauen in der U17-Europameisterschaft Qualifikation mit Fokus auf Torschüsse, Fouls und Abseits.

Das Qualifikationsspiel der U17-Europameisterschaft zwischen der Nationalmannschaft von Liechtenstein und der Auswahl von Litauen verlief durchzogen von zahlreichen Torschussversuchen, die an das Tor vorbeigingen, sowie klaren Abseitsstellungen beider Seiten. Die Partie bot ein dynamisches Bild des Jugendsports, bei dem technische Präzision oft die Oberhand gewann, während das Torwarttalent und die Abwehrorganisation der Teams hart um jeden Ball kämpften.

Torschüsse und Fehlversuche beider Teams

Die litauischen Angreifer zeigten sich bereits früh aktiv, wobei Artur Dolznikov einen Fernschuss mit dem rechten Fuß abgab, der jedoch rechts am Tor vorbeigluderte. Diese Aktion wurde von Justas Lasickas vorbereitet, der den Ball in eine gefährliche Position brachte. Auch Manfredas Ruzgis probierte seine Möglichkeiten von der Distanz mit dem rechten Fuß, scheiterte jedoch ebenso, da der Ball links am Tor vorbeiging, nachdem Eligijus Jankauskas den Vorstoß initiiert hatte.

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Auf der anderen Seite versuchte sich Severin Schlegel aus der Mitte des Strafraums mit einem Kopfball, traf aber die Seitenauslinie. Andreas Malin hatte den Ball dafür vorbereitet, nachdem er auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen bekommen hatte. Die Liechtensteiner hatten zudem die Gelegenheit, über Ecken Druck aufzubauen. Die Ecke für Litauen entstand nach einem Foul von Alessandro Lo Russo, was die körperliche Intensität des Spiels unterstrich.

Ausgefallene Tore und Abwehraktionen

Trotz der zahlreichen Versuche blieben die Tore aus, da die Torhüter und die Abwehrlinien konzentriert blieben. Eligijus Jankauskas schoss von der Distanz mit dem linken Fuß, wurde jedoch blockiert. Ein weiterer Versuch von Manfredas Ruzgis aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuß landete ebenfalls auf der Linie, nachdem Motiejus Burba eine Flanke hereingeflattert hatte, die von Gvidas Gineitis eingeleitet worden war.

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Auch Liechtensteins Torgefährlichkeit wurde durch den Torwart des Gegners oder eigene Unausgegorenheit verhindert. Alessio Hasler konnte einen Schuss mit dem linken Fuß aus der Distanz parieren, den Bruno Poitner vorbereitete, während sein eigener Versuch von der rechten Seite im Strafraum nach oben weit ins Nichts ging. Emanuel Zünd hatte den Ball hierfür auf dem rechten Flügel erhalten und spielte ihn weiter, doch die Ausführung hatte nicht den nötigen Drive.

Abseitsfallen und Freistöße im Spielfluss

Die Unparteiischen hatten ihre Hände voll damit, die Abseitsfallen der Teams zu kontrollieren. Andreas Malin spielte einen Pass nach vorne für Liechtenstein, doch Bruno Poitner stand dabei in einer offensiven Position. Ähnlich verhielt es sich bei Litauen, wo Justas Lasickas einen Vorstoß einleitete, Artur Dolznikov jedoch als Abseits positioniert wahrgenommen wurde. Später sah auch Eligijus Jankauskas, auf einen Pass von Artemijus Tutyskinas wartend, die gelbe Karte in Form der Abseitspfeife.

Neben den taktischen Fehlern gab es auch physische Auseinandersetzungen, die das Spiel unterbrachen. Domantas Sluta von Litauen ging einem Gegenspieler zu nahe, während Pijus Sirvys in der 21. Minute einen Freistoß in der eigenen Hälfte für Litauen bekam. Auch Maximilian Göppel und Alessandro Lo Russo erhielten in der eigenen Hälfte jeweils einen Freistoß zugesprochen, was die Defensivarbeit der litauischen Mannschaft in dieser Phase bestätigte.

Statistiken und technische Details

Die technischen Details des Spiels zeigen ein hohes Niveau an Individualtechnik, aber auch Defizite in der Endlichkeit. Die Anzahl der Blockaktionen, wie jene von Eligijus Jankauskas und Motiejus Burba, zeigt die Robustheit der Abwehrreihen. Die Vielzahl der Freistöße für beide Seiten deutet darauf hin, dass das Mittelfeld stark umkämpft war und klare Spielzüge oft durch Fouls unterbrochen wurden.

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Die Szene in der 21. Minute, in der Pijus Sirvys einen Freistoß bekam, markiert einen klaren Zeitpunkt in der Spielstatistik. Die Vorbereitungssituationen, wie die von Motiejus Burba und Gvidas Gineitis, zeigen, dass Litauen versucht hat, über Flanken und Kombinationsspiele ins Tores zu kommen. Die Liechtensteiner Konter über Andreas Malin und Emanuel Zünd blieben jedoch ebenfalls ohne den entscheidenden Treffer.