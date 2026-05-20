U-Abo für Kinder und Jugendliche: Baselbieter Politik in Konflikt

Die Initiative fordert eine stärkere Vergünstigung des U-Abos für Kinder und Jugendliche im Baselbiet. Die Vorberatende Bau- und Planungskommission des Landrats hat das Volksbegehren mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt. Die Initiative fordert, dass Kinder und Jugendliche aus dem Baselbiet mit dem U-Abo den öffentlichen Verkehr im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) künftig zu einem Jahrespreis von 365 Franken nutzen können. Das Jugend-U-Abo mit 542 Franken pro Jahr ist aktuell gültig. Im Nachbarkanton Basel-Stadt wurde das 1-Franken-U-Abo bereits 2024 eingeführt. Die Initiative setzt sich für eine ähnliche Regelung im Baselbiet ein.

Die Initiative fordert eine stärkere Vergünstigung des U-Abo s für Kinder und Jugendliche im Baselbiet . Sie argumentiert, dass das U-Abo für einige Familien eine finanzielle Belastung darstellt und eine Vergünstigung somit essenziell sei.

Auch soll ein günstiges U-Abo junge Menschen zur Nutzung des ÖV motivieren. Die Gegner der Initiative, darunter die Regierung, betonen, dass eine weitere Vergünstigung des ohnehin bereits stark subventionierten U-Abos kaum eine Wirkung habe. Sie argumentieren, dass die Subvention bestehende Nutzer finanziell entlasten würde, ohne dass Mehrfahrten auf dem ÖV oder Umsteigeeffekte entstehen würden. Für den Kanton Baselland hätte ein Ja zur Initiative Mehrkosten von 2,8 bis 3 Millionen Franken zur Folge.

Die Initiative fordert, dass Kinder und Jugendliche aus dem Baselbiet mit dem U-Abo den öffentlichen Verkehr im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) künftig zu einem Jahrespreis von 365 Franken nutzen können. Das Jugend-U-Abo mit 542 Franken pro Jahr ist aktuell gültig. Im Nachbarkanton Basel-Stadt wurde das 1-Franken-U-Abo bereits 2024 eingeführt. Die Initiative setzt sich für eine ähnliche Regelung im Baselbiet ein.

Die Vorberatende Bau- und Planungskommission des Landrats hat das Volksbegehren mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt. Damit bahnt sich auch im Ratsplenum ein knapper Abstimmungsausgang an. Die Initiative fordert, dass Kinder und Jugendliche aus dem Baselbiet mit dem U-Abo den öffentlichen Verkehr im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) künftig zu einem Jahrespreis von 365 Franken nutzen können. Das Jugend-U-Abo mit 542 Franken pro Jahr ist aktuell gültig.

Im Nachbarkanton Basel-Stadt wurde das 1-Franken-U-Abo bereits 2024 eingeführt. Die Initiative setzt sich für eine ähnliche Regelung im Baselbiet ein





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