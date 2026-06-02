Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement hat Gelder für das Pilotprojekt ‘U-Two’ gesprochen. Das Projekt soll untersuchen, wie Fahrgäste ihre Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Sharing-Angeboten einfacher kombinieren können. Dabei sollen verschiedene Tarifmodelle erprobt werden, wobei U-Abo-Inhaber und -Inhaber Gutscheine für Leihvelos erhalten.

U-Abo -Besitzer erhalten Gutscheine für Leihvelos Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement spricht Gelder für das Pilotprojekt ‘U-Two’. So soll herausgefunden werden, wie OöV einfacher mit Sharing-Angebote n genutzt werden können.

Medienorientierung zum neuen Veloverleih-System ‘Velospot’ mit Regierungsrätin Esther Keller und François Kuonen, CEO Intermobility SA. Mittwoch 22. September 2021. Foto ® nicole pontDie Basler Regierung hat für das Pilotprojekt ‘U-Two’ eine Million Franken aus dem Mobilitätsfonds bewilligt.

Mit dem Projekt soll die Einbindung vonSharing-Angeboten in den öffentlichen Verkehr erleichtert werden. Dies teilte die Basler Regierung am Dienstag mit. Heute seien für die unterschiedlichen Angebote oft verschiedene Abonnements und Applikationen nötig, was die kombinierte Nutzung erschwere. Das Projekt ziele darauf ab, umweltfreundliche Tür-zu-Tür-Reisen zu erleichtern und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu steigern.

In zwei Feldversuchen sollen insgesamt 2450 Personen verschiedene Tarifmodelle erproben. Zunächst erhalten 1350 Inhaberinnen und Inhaber eines U-Abos oder Generalabonnements Gutscheine für Leihvelos. In einem zweiten Schritt testen 1100 weitere Personen, darunter auch solche ohne Abonnements, zusätzlich Leihfahrzeuge über eine App namens ‘BaselGo! ’.

Das Projekt lügt bis Anfang 2028, der Fokus liegt gemäss Mitteilung auf die Agglomeration Basel. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen als Grundlage für eine dauerhafte Integration der Sharing-Angebote in den öffentlichen Verkehr der Region dienen, wies weiter heisst. Medienorientierung zum neuen Veloverleih-System ‘Velospot’ mit Regierungsrätin Esther Keller und François Kuonen, CEO Intermobility SA. Mittwoch 22. September 2021. Foto ® nicole pon





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