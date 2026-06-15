Tyra Banks verklagt Netflix wegen der Dokumentation über «America's Next Top Model»

Das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks verklagt Netflix wegen einer Dokumentation über die Castingshow «America's Next Top Model». Banks wirft dem Streamingdienst Verleumdung vor und wirft dem Produzenten vor, ihr dreieinhalbstündiges Interview für die Dokumentation so geschnitten zu haben, dass der Eindruck entstehe, Banks habe in ihrer Sendung einen sexuellen Übergriff auf eine Kandidatin erlaubt.

Eine Netflix -Dokumentation durchleuchtet die US-Castingshow «America's Next Top Model». Auch Moderatorin Tyra Banks kommt dort zu Wort – und wirft den Produzenten nun Verleumdung vor.

Tyra Banks verklagt Netflix wegen der Dokumentation «Reality Check: Inside America's Next Top Model» und wirft dem Streamingdienst Verleumdung vor. Laut der Klage wurden aus einem dreieinhalbstündigen Interview nur 16 Minuten verwendet und ihre Aussagen dabei aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt. Banks behauptet, die Doku erwecke fälschlicherweise den Eindruck, sie habe einen sexuellen Übergriff in der Show toleriert. Sie fordert Schadenersatz und ein Geschworenenverfahren





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Tyra Banks Netflix Reality Check: Inside America's Next Top Model Verleumdung Sexualisierter Übergriff Damage Claim Civil Lawsuit

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