After a collision between two US Navy jets during a show at the Mountain Home Air Force Base in Idaho, all four crew members were able to safely eject. The two groups involved in the collision attempted to maintain formation, with the pilots in the second group reacting to a ground success.

US-Kampfjets stossen bei Show zusammen – alle Piloten entkommen um Haaresbreite Bei einer Flugshow kollidieren zwei Jets der US-Marine in der Luft. Alle vier Besatzungsmitglieder katapultieren sich rechtzeitig – Experten sprechen von einem bemerkenswerten Ausgang.

Nach dem Zusammenstoss zweier Jets der US-Marine bei einer Flugshow auf der Mountain Home Air Force Base im Westen des US-Bundesstaats Idaho haben sich vier Piloten rechtzeitig retten können. Die Piloten katapultierten sich nach dem Zusammenprall mit dem Schleudersitz aus den Jets, wie Militärsprecherin Amelia Umayam am Sonntag mitteilte. Die Crewmitglieder seien in stabilem Zustand. Die Ursache des Absturzes werde untersucht.

Nach der Tragödie in der Luft versuchten Piloten aus der zweiten Staffel des Fighter Weapons School der US-Marine, ihre Formation aufrechtzuerhalten, da sie am Bodenseisenerfolg reagierten. Auf der Militärbasis rund 80 Kilometer südlich von Boise wurde niemand verletzt, sagte Kim Sykes, Marketingleiterin von Silver Wings of Idaho, die bei der Planung der Flugshow geholfen hatte. Es wurde die Rest des Shows abgesagt





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