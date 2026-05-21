Two children found with blindfolds in Portugal, parents sought

Two French-speaking children, aged five and three, were found in Portugal with blindfolds, leading to the search for their parents. A man discovered the children in his car's rear-view mirror and reported them to the police.

In Portugal wurden zwei mutmasslich von den Eltern ausgesetzte Kinder mit verbundenen Augen entdeckt. Nach der Mutter und dem Stiefvater wird gefahndet. Zwei Kleinkinder sind in Portugal einer abgelegenen Landstrasse entdeckt worden.

Ein Mann fand die beiden nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon und brachte sie zur Polizei, wie die Zeitung 'Correio da Manhã', der TV-Sender 'SIC Notícias' und weitere örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Es wird demnach vermutet, dass sieDie blonden Jungs sind eigenen Angaben zufolge fünf und drei Jahre alt und Franzosen. Ausweise hatten sie nicht bei sich.

Sie erzählten Beamten der portugiesischen Nationalgarde (GNR), ihre und ihr Stiefvater hätten sie mit verbundenen Augen im Wald allein gelassen. Als sie die Augenbinden abgenommen hätten, seien die Eltern weg gewesen, so die Berichte. Der Mann, der am Dienstagabend mit dem Auto unterwegs war, als er die Kinder plötzlich im Rückspiegel seines Wagens sah, schilderte 'SIC Notícias', das ältere Kind habe ihm erzählt, dass die Eltern sie unter dem Vorwand eines Spiels verlassen hätten.

'Die Eltern haben ihnen gesagt, dass sie im Wald nach einem Spielzeug suchen sollten. ' 'Als ich in ihre Rücksäcke sah, war mir sofort klar, dass sie ausgesetzt worden waren', sagte der Mann. 'Dort waren nämlich komplette Wechselkleidung, Kekse, Obst und eine Flasche Wasser.





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Portugal Children Found Blindfolds Parents Sought French-Speaking Aged Five And Three

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