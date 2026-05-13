Two Aargauer Women Provoke and "Sabotage" the Situation on a Rest Stop

Two Aargauer women, hosts of the podcast 'Die Thronfolge', take a different approach to showcasing catcalling, a form of sexual harassment in public spaces, by performing it directly on a rest stop, while mocking and filming the reactions of men who appear harmless. The video went viral, gaining over 140,000 views, with both amused and supportive comments from the internet public, highlighting the purpose and entertainment aspects of their content.

Mit provokativen Sprüchen auf einem Rastplatz wollen zwei Aargauer innen den Spiess umdrehen und machen, was sonst Männer tun. Ihr Experiment zeigt, wie unangenehm solche Situationen sein können.

"Wir gehen jetzt Männer ansabbern", sagt Dara Masi in einem Video auf Instagram. Mit ihr im Auto ist ihre Podcast-Kollegin Karin Bearpark. Diese ergänzt: "Wir wollen den Spiess einmal umdrehen und zeigen, wie es für Frauen am Fressbalken ist.

" Das Ziel der beiden Aargauerinnen ist die bekannte Raststätte in Würenlos





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