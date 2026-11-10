TV Lütisburg protestiert gegen drohende Kostensteigerung der Hallen 2027

Der Präsident des Turnvereins Lütisburg warnt vor untragbaren Kosten für die Nutzung von Turnhallen und fordert den Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil auf, die Entscheidung zu überdenken.

Der Präsident des Turnvereins Lütisburg, Simon Meile, hat die Möglichkeit der Kostensteigerung der Hallen ab 2027 als für den Verein untragbar dargestellt. Meile warnte, dass die teureren Mietpreise die Jugendarbeit gefährden könnten und forderte den Gemeinderat Bütschwil‑Ganterschwil auf, die Entscheidung zu überdenken.

Einschätzung der neuen Regelung

Meile erläutert, dass die fünf Hallen, die der TV Lütisburg nutzt, ab Mai 2027 höhere Mieten zahlen müssten. Ebenso betroffen sei die Halle in Dietfurt SG. Die Mitgliedschaft, die derzeit in den Hallen trainiert, könne sich dadurch nicht mehr finanzieren. Meile betonte, dass der Verein die Kostenberechnung nicht bestreitet, jedoch sei die Summe für einen Verein, der sich stark für die Jugendförderung einsetzt, nicht bezahlbar.

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Gemeinwesen‑Engagement und Machtspiel

Meile vermutet, dass der Gemeinderat Bütschwil‑Ganterschwil den Kostendruck nutzt, um die Genehmigung eines Projekts für eine eigene Turnhalle in Lütisburg zu beschleunigen. Er bezeichnet die Debatte als "Machtkampf zwischen den beiden Gemeinderäten" und fordert den Gemeinderat auf, die finanzielle Belastung für den Turnverein nicht weiter zu erhöhen. Meile betont, dass der TV Lütisburg die eigene Hallenbauinitiative von der Gemeinde Lütisburg unterstützen wolle, doch dass der Bauzeitplan lang sein könne. Seit 2022 liegt das Projekt "Ersatzbau Mehrzweckhalle Lütisburg" noch in der Phase der Baubewilligung, bevor ein Rekursverfahren durch das kantonale Bau‑ und Umweltdepartement folgen müsse. Meile hat dieser Entscheidung keine Zeitvorgabe genannt.

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Auswirkungen auf Trainingspläne

Für den TV Lütisburg bedeuten höhere Hallemieten die Gefahr, dass das Trainingsangebot reduziert werden muss. Insbesondere im Winter stellt die Winterzeit die Hallenkapazität im Toggenburg zu knapp dar. Meile nennt als Lösung nur die Suche nach neuen Räumen, jedoch sei dies innerhalb von zwei Monaten praktisch unmöglich. Er kritisiert, dass eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge die Mitgliederzahl stark reduzieren würde. Das Unternehmen betont, dass die Jugendarbeit durch die Hallenversorgung auf dem Spiel stehe.

Nachhaltigkeit der Jugendförderung

Meile betont, dass die finanzielle Belastung nicht nur das Vereinsbudget, sondern auch die Nachwuchs­förderung beeinträchtigt. "Ich frage mich, ob es moralisch vertretbar ist, wenn die Jugendförderung auf diese Weise abgestraft wird", so Meile. Die Schulratspräsidentin Marianne Burger Studer erklärte, die Entscheidung über die Baubewilligung bestehe noch, und dass die Gemeinde Lütisburg zunächst das Projekt in der Primarschule Lütisburg involviert. Sie betonte, dass weitere Hallen in der Region für den TV Lütisburg schwer zugänglich sein könnten, so dass die Jugendarbeit stark eingeschränkt sei. Die Gemeinde Lütisburg und die beteiligten Beschlüsse könnten die finanzielle Belastung für den Verein wesentlich reduzieren, wenn das Projekt zügig bewilligt werde.

Der TV Lütisburg steht vor einer kritischen Phase, in der die Hallenkosten die Grundversorgung gefährden könnten. Der Verein hat die Gemeinde und den Gemeinderat aufgefordert, die Entscheidung zu überdenken und alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Nur so könne die Jugendarbeit in der Region dauerhaft gesichert werden.